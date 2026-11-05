Това е четвъртото изпитание на оръжия от Пхенян за месец

489 Снимка: БТА/АР

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Северна Корея извърши изпитание на новоразработена система за противовъздушна отбрана и организира учение, свързано с удар с крилати ракети, предаде Ройтерс, позовавайки се на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, цитирани от БТА.

В съобщението се посочва, че изпитанието на системата за противовъздушна отбрана е потвърдило техническите характеристики и надеждността на новите материали и различните режими на насочване, използвани от ракетите, както и способността на системата да идентифицира и проследява цели.

Подразделение на севернокорейското военно формирование за стратегически крилати ракети с голям обсег порази виртуална летищна цел по време на учение, съобщи КЦТА.

Докладът на севернокорейската агенция изглежда потвърждава изявлението на южнокорейското министерство на отбраната от снощи, че Пхенян е изстрелял няколко ракети към морето от района на Сондок, намиращ се на източното крайбрежие на страната. Това беше четвъртото изпитание на оръжия от Северна Корея за месец, отбелязва Ройтерс.

Северна Корея и преди е изстрелвала ракети по време на американските избори, като това се счита за демонстрация на сила: подобни случаи имаше по време на междинните избори преди четири години и на президентските избори преди две години, отбелязва Франс прес.

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Южнокорейската армия съобщи, че е "засекла няколко ракети, изстреляни от района на Сондок в Северна Корея в посока Източно море", тоест към Японско море.

Пхенян вероятно е изстрелял различни видове ракети, заяви южнокорейски военен представител, като уточни, че Сеул и Вашингтон все още анализират изстрелването. Изявление беше направо по време на пресконференция и беше в отговор на въпрос защо Сеул не е разкрил повече подробности относно изстрелването на ракети от Северна Корея, отбелязва Ройтерс.

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