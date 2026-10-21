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Северна Корея ще възобнови до края на октомври излъчването на пропаганда срещу Южна Корея чрез високоговорители, разположени по цялата граница, заяви влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, цитирана от "Ройтерс". Агенцията отбелязва, че тази стъпка води до ескалация на напрежението по силно укрепената граница.

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Действието заплашва да обезсмисли едно от най-изтъкваните постижения на южнокорейския президент И Дже-мьон за намаляване на напрежението с Пхенян, след като миналата година неговата администрация прекрати излъчванията на Южна Корея и демонтира стационарните високоговорители.

В остро изявление, разпространено от държавната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА) след посещение на границата, Ким Йо-чен посочи, че севернокорейските тактически подразделения заемат нови позиции. Тя определи разполагането на високоговорители по цялата граница като "най-легитимната мярка и адекватен отговор" на действията на Южна Корея.

"Нашите тактически групи заемат нови позиции и в рамките на октомври високоговорителите за психологическа война срещу Република Корея ще бъдат задействани по протежение на цялата граница", заяви тя, използвайки официалното име на Южна Корея.

Тя сподели, че рано тази сутрин е посетила няколко обекта по границата заедно с маршала от севернокорейската армия Пак Джон-чон и е установила, че граничната зона е напълно блокирана и се укрепва все повече.

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Ким Йо-чен обвини южнокорейските сили, че са отправяли предупреждения чрез високоговорители и са произвели предупредителни изстрели на поне две места. По думите ѝ севернокорейските войски проявяват сдържаност, но същевременно се подготвят щателно за всякакви непредвидени ситуации.

"Ако провокативният предупредителен огън на врага надхвърли обявената си цел и доведе до реална заплаха за сигурността на наша територия или наши войници, нашите гранични войски безпощадно ще ликвидират въоръжените бандити, които са загубили разсъдъка си", заяви тя.

Информацията се появи ден след като Сеул обеща "решително" да накаже всяка следваща провокация от страна на Пхенян, в случай че Северна Корея изпълни заплахите си за засилване на военното си присъствие по границата.

Според КЦТА Ким Йо-чен е заявила, че нови подразделения, разполагащи с огнева мощ, вече са "заели своите огневи позиции" по границата, предаде БТА.

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