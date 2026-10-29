Това се случва по-малко от седмица, след като Сеул предложи на Пхенян военни преговори относно сухопътните граници

591 Снимка: Корейска централна телеграфна агенция чрез АП/БТА

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Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи Съветът на началник-щабовете на въоръжените сили на Южна Корея, цитиран от Франс прес, Ройтерс, ДПА и БТА.

АФП отбелязва, че това се случва по-малко от седмица, след като Сеул предложи на Пхенян военни преговори относно сухопътните граници.

Съветът на началник-щабовете заяви, че южнокорейските въоръжени сили "са засекли изстрелването на близо десет балистични ракети с малък обсег в около 12:30 ч. местно (05:30 ч. българско) време от региона на Вонсан, Северна Корея към Японско море".

"Нашите въоръжени сили засилиха наблюдението и бдителността си предвид възможността да бъдат изстреляни още ракети", допълни южнокорейската армия.

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Южнокорейското министерство на отбраната първоначално отбеляза, че произходът на изстреляните ракети е неизвестен.

Японските власти също посочиха, че са засекли изпитанието с балистични ракети на Северна Корея, предаде Киодо. От своя страна бреговата охрана на Япония призова плавателните съдове в Японско море да запазят бдителност.

Новото изпитание на балистични ракети идва в напрегнат контекст, в който зачестяват инцидентите, свързани със Северна Корея.

Така например през септември трима южнокорейски военнослужещи бяха ранени при взрив на две мини в демилитаризираната зона на границата, които според Южна Корея са били поставени там от севернокорейски военнослужещи. Пхенян категорично отрече това твърдение.

Съвместно разследване на ООН и Южна Корея в началото на този месец установи, че Пхенян е заложил мините там преди повече от година.

След това Сеул обвини Пхенян в "отявлено нарушение на мирното споразумение от 1953 г." и предложи на северния си съсед военни преговори за определянето на точната демаркационна линия на границата между двете държави.

Северна Корея беше обявила, че ще разположи нови стрелкови подразделения по протежение на границата с южния си съсед и ще възобнови излъчването на пропаганда чрез високоговорители.

Пхенян допълни, че е извършил изпитание на нов тип торпедо с голяма прецизност, използващ изкуствен интелект за насочване и засичане на целта.

Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) посочи също, че севернокорейските сили са провели изпитание и на два типа стратегически крилати ракети, изстреляни от подводници.

С наближаването на срещата на високо равнище на организацията за Азиатско-тихоокеанско сътрудничество се засилват също спекулациите за възможна среща между Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но анализаторите остават скептични.

Двете Кореи са технически в състояние на война, тъй като Корейската война от 1950-1953 г. приключи със сключването на примирие, но не и с мирен договор, отбелязва АФП.

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