Страната на Ким Чен-ун разкритикува съюза заради проект за критична резолюция на ООН

908 Снимка: kcnawatch.org

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Северна Корея разкритикува Европейския съюз заради проекта му за резолюция на ООН, отнасяща се до правата на човека в страната, съобщиха държавните медии. Страната с лидер Ким Чен-ун призова блока да "си гледа работата" ("The EU had better mind its own business").

Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк заяви миналата година, че състоянието на човешките права в Северна Корея не е показало подобрение през последното десетилетие и всъщност в много случаи е настъпило влошаване. Пхенян отдавна е обвиняван от ООН и други критици в широко разпространени нарушения на правата, включително поддържане на затворнически лагери и силно ограничаване на свободата на изразяване и достъпа до информация, докато малко се знае за неговата система за наказателно правосъдие, отбелязва "Евронюз".

Общото събрание на ООН приема резолюция, осъждаща нарушенията на човешките права в Северна Корея от 2005 г. насам всяка година.

"ЕС отново представи "проекторезолюция", която грубо изопачава политиката за правата на човека и положението в КНДР", се казва в изявление на севернокорейската мисия в ООН. Документът е наречен "фарс" и "политически мотивирана провокация".

Пхенян заявява, че правата на човека "в никакъв случай не са монопол на Запада".

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"В градовете из цяла Европа, от Париж до Брюксел, където е седалището на ЕС, улиците са изпълнени с демонстранти от всички сфери на живота, които настояват за елементарни права като правото на съществуване - се посочва в изявлението - ЕС е по-добре да си гледа работата, вместо да раздухва несъществуващите "проблеми с правата на човека".

Очаква се резолюцията да бъде приета от Трети комитет (по социални, хуманитарни въпроси и въпроси на културата) на Общото събрание на ООН този месец, преди да бъде представена на пълното събрание за окончателно одобрение.

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