28 души са пострадали при пламъците в жилищна сграда в Манреса

51 Снимка: АР/БТА

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Един човек загина, а десетки други бяха ранени или потърсиха медицинска помощ при три отделни пожара в жилищни сгради в испанския регион Каталуния. Най-много пострадали има при инциденти в градовете Манреса и Тераса, където се е наложила евакуация на десетки жители заради гъст дим и пламъци, докато трети пожар в еднофамилна къща в Сант Кирза дел Вайес е завършил с фатален край.

28 души са пострадали при пожар в жилищна сграда в град Манреса в испанската област Каталуния, съобщава кореспондентът на БНР.

Сигналът за пожара в Манреса е подаден малко след 14 часа в неделя. Огънят е тръгнал от приземен етаж и димът бързо е обхванал цялата кооперация. Пожарникарите са овладели пламъците, евакуирали са около 40 жители и са проверили всички апартаменти.

Спешните медици са прегледали 28 души на място. 13 от пострадалите са откарани в лечебни заведения, един от тях е в тежко състояние.

Други два пожара взеха една жертва и наложиха медицинска помощ за над 30 души.

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В град Тераса 34 души са потърсили медицинска помощ след като се е запалил апартамент в жилищна сграда.

При друг инцидент мъж загина при пожар в еднофамилна къща в Сант Кирза дел Вайес.

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