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Извършителят на покушението срещу независимата австралийска депутатка Хелън Хейнс е неин стар познат.

Шестдесет и пет годишната Хейнс е в болница в критично, но стабилно състояние, след като по-рано днес беше блъсната от автомобил пред офиса си в град Уонгарата, в щата Виктория, при случая, който полицията определи като "умишлено деяние".

Близки на мъжа, който блъсна с автомобил австралийска депутатка, казаха, че тя е техен семеен приятел от повече от 20 години, пише в. "Гардиън".

Бащата на 43-годишния Брендан Нюджънт, обвинен за нападението срещу Хелън Хейнс, определи инцидента като "шокиращ и ужасяващ". "Ще съдействаме на полицията на (югоизточния австралийски щат) Виктория по всеки възможен начин", обещаха в изявление Род Нюджънт и неговата партньорка Кристин Кънингам.

Независим депутат, 65-годишната Хейнс остава в критично състояние, след като бе блъсната умишлено два пъти от нападателя в понеделник. Наложило се е лекарите да ѝ ампутират единия крак.

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Брендан Нюджънт e дългогодишен активист за опазване на горите във Виктория.

Местни жители обаче разказаха пред "Гардиън", че от няколко години са били обезпокоени от поведението на Нюджънт. Имало много твърдения за малтретиране и заплахи от негова страна.

Нюджънт се отличавал с непостоянно поведение, крещял и надувал музика до малките часове на деня. Събеседниците на "Гардиън" освен това доверили, че са обезпокоени за психичното му здраве.

Брендън Нъджънт от близкото село Тарауинги беше обвинен в умишлено причиняване на тежки телесни повреди, опасно шофиране, довело до причиняване на тежки телесни повреди и на нараняване на федерален служител, съобщи полицията.

Той е в полицейския арест от момента, в който Хейнс беше ранена и група минувачи успя да го обезвреди. Нападателят ще се яви днес пред съда в Уонгарата, като е възможно да бъде освободен под гаранция.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.