Нидерландската компания "Дестинус" заяви, че седем от девет изстреляни ракети са поразили моста при последната украинска операция. СБУ припомни четирите си удара срещу стратегическото съоръжение

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Европейска отбранителна компания заяви, че нейните ракети са били единствените чуждестранни оръжия, използвани при днешната украинска атака срещу Кримския мост, предаде Ройтерс.

Украйна разруши централния пътен участък на единствения мост, свързващ Русия с анексирания през 2014 г. Крим при знаков военен удар по руския президент Владимир Путин преди срещите му с лидерите на Китай и САЩ - Си Дзинпин и Доналд Тръмп, на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Олександър Данилюк, президент на стартиращото предприятие "Дестинус" в Нидерландия, заяви, че седем крилати ракети "Рута" са поразили моста в рамките на многоетапна операция, която по думите на украинския президент Володимир Зеленски е била подготвяна в продължение на седмици.

Данилюк каза, че Украйна също така е използвала дроновете на компанията за нанасяне на удари в дълбочина "Да Винчи". Роденият в Сибир предприемач Михаил Кокорич, който е създател на първата частна космическа компания в Русия, основава "Дестинус" през 2021 година.

След като напуска Русия, той създава европейската компания за оръжия и се отказва от гражданството си в знак на протест срещу пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година.

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Данилюк заяви, че системите на "Дестинус" са били единствените произведени в чужбина оръжия, които Украйна е използвала при операцията. Според него Украйна изстреляла девет ракети "Рута" и седем от тях поразили моста. По думите му няколко оръжейни системи са действали едновременно.

Зеленски описа удара като седми етап на операция срещу руската противовъздушна отбрана, радари и системи за радиоелектронна борба. В социалните медии той посочи "Рута" като едно от оръжията, използвани при удара, заедно с произведени в Украйна системи.

Украйна използва произведените в САЩ ракети АТАКМС (ATACMS), френските СКАЛП (SCALP) и британските "Сторм Шадоу" (Storm Shadow) срещу цели на територията на Русия, но тъй като изпитва недостиг на тези оръжия, по-голямата част от ударите ѝ в дълбочина разчитат на все по-големия ѝ арсенал от дронове и ракети собствено производство, посочва Ройтерс

Междувременно Службата за сигурност на Украйна (СБУ) публикува във Фейсбук видео, посветено на четирите си операции срещу Кримския мост от началото на пълномащабната война.

"От началото на пълномащабното нахлуване на Русия Керченският мост четири пъти е ставал цел на успешни специални операции на СБУ", се посочва в публикацията. Украинската служба припомня, че при отделните атаки е използвала различни средства, като постепенно е променяла подхода си към поразяването на съоръжението.

"През това време намирахме нови решения, променяхме подходите и средствата за поразяване - от камион с експлозиви и морски дронове Sea Baby до подводно миниране и далекобойни въздушни удари", заявяват от СБУ.

Видеото проследява развитието на украинските операции срещу моста - от първите удари с експлозиви и морски дронове до използването на по-сложни средства за атака. Според украинската служба при всяка от четирите операции мостът е получавал критични повреди, въпреки че Русия го е смятала за недосегаем.

"И всеки път нашите служители нанасяха критични щети на моста, който руснаците смятаха за недостижим и дори "вечен". В крайна сметка резултатът е 4:0 в полза на СБУ", гласи съобщението.

Твърденията за мащаба на щетите при всички операции са на украинската служба и не представляват независима оценка на състоянието на съоръжението.

Кримският мост е сред най-важните инфраструктурни проекти на Русия след анексирането на полуострова през 2014 г. Той осигурява автомобилна и железопътна връзка между Русия и Крим и има ключово значение за снабдяването и придвижването на руските сили.

За Киев съоръжението е едновременно стратегическа военна цел и символ на руската окупация. Украйна многократно се е опитвала да прекъсне движението по него, а Москва е предприемала мащабни мерки за охраната и възстановяването му след предишните удари.

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