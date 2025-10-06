"Аз бях готов да направя компромиси, но всяка от партиите искаше другата политическа партия да приеме цялата ѝ програма", заяви френският премиер

2240 Снимка: АР/БТА

Френският премиер Себастиан Льокорню, който подаде оставка днес, заяви, че вече е нямало условия, за да остане той на поста, който заемаше по-малко от месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Обявяването на състава на правителството снощи "доведе до събуждането на някои партийни амбиции", добави той.

"Аз бях готов да направя компромиси, но всяка от партиите искаше другата политическа партия да приеме цялата ѝ програма", подчерта той в реч, цитирана от Ройтерс.

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви днес, че разпускането на Националното събрание е "абсолютно неизбежно" след драматичната оставка на Льокорню, по-малко от ден след сформирането на правителството му.

Тя добави, че би било "разумно" президентът Еманюел Макрон да подаде оставка - вариант, който френският държавен глава засега изключва, отбелязва АФП.

Президентът Макрон назначи Себастиан Льокорню на поста министър-председател на 9 септември след като правителството на Франсоа Байру загуби вот на доверие в Националното събрание.

Така Льокорню стана петият премиер на Франция за по-малко от две години. Преди това той беше министър на отбраната в правителството на Байру.

Льокорню трябваше да продължи с нелеката задача да прокара силно оспорваният план за бюджетни икономии през парламента, който всъщност доведе и до падането на правителството на Байру.

