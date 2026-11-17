Демонстрацията е в памет на студенското въстание в Атинската политехника през 1973 г.

1681 Снимка: АП/БТА

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Маскирани демонстранти влязоха в сблъсъци със силите на полицията в центъра на Атина, докато хиляди хора се придвижваха към посолството на САЩ в гръцката столица, в рамките на ежегодното шествие в памет на студентско въстание в Атинската политехника през 1973 г., съобщи електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

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Сблъсъците избухнаха на площад "Клафтмонос" по маршрута на шествието, като полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите, които хвърляха предмети, посочи изданието.

По-рано през деня полицейска служителка бе ранена, след като младежи замеряха с камъни полицаи, охраняващи кръстовище. Други полицейски служители също са били замеряни с предмети на кръстовище, но няма данни за пострадали, съобщи още "Катимерини".

Преди началото на ежегодното шествие полицията е задържала за разпит седем души - петима гръцки и двама чуждестранни граждани, се посочва още в информацията, предаде БТА.

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Около 5000 полицейски служители са ангажирани с охраната на шествието, а няколко метростанции в центъра на Атина са затворени от съображения за сигурност.

Ένταση σημειώθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν ρίψεις πετρών, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, καθώς η κατάσταση στην περιοχή έγινε για λίγο τεταμένη. ORANGE PRESS AGENCY Διαβάστε περισσότερα στο link στα σχόλια #Ελλαδα #ειδησεις #Greece #news #επικαιροτητα #17Νοεμβρη #σημαια #Πολυτεχνειου — Newsbeast.gr (@newsbeast) November 17, 2026

През предходни години шествията по повод годишнината от въстанието в Политехниката са били съпътствани от прояви на насилие от страна на крайнолеви демонстранти, припомня още изданието.

Студентският бунт в Атинската политехника през 1973 г., днес официално известна като Националния технически университет на Атина, избухва по-малко от година преди падането на военната диктатура в Гърция (1967-1974 г.).

Армията се намесва, след като студентите се барикадират за три дни в централната сграда на учебното заведение на булевард "Патисион".

Athens, Greece | Thousands take to the streets of Athens today to mark the 53rd anniversary of the 1973 Polytechnic uprising against Greece's military junta, marching from the historic university gate toward the U.S. Embassy. 17 Nov 2026 https://t.co/cpOlHvuHxK — Vedat Yeler (@vedatyeler_) November 17, 2026

Военните използват танк, за да разбият железните порти на сградата. Няколко души са убити, а стотици са арестувани. Събитията предизвикват контрапреврат, в резултат на който е установен още по-репресивен режим.

Thousands march in Athens marking 53 years since the Polytechnic Uprising against Greece’s military dictatorship https://t.co/q4fUM3O458 — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) November 17, 2026

Военната хунта пада в края на юли 1974 г. Мнозина в Гърция смятат, че тогавашното американско правителство е подкрепяло военната диктатура, поради което ежегодното шествие се насочва към посолството на САЩ, припомни още "Катимерини".

Демонстрации се провеждат и в други градове на страната.

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