Демонстрантите се събраха пред транспортното министерство с настояване министърът Оскар Пуенте да се оттегли от поста

1858 Снимка: Фейсбук, Марио Вайехо

Чуйте статията:

Протест и сблъсъци с полицията в Мадрид провокира поредната смъртоносна влакова катастрофа край испанския град Урда, при която се сблъскаха две композиции и загинаха 68 души.

Демонстрантите се събраха пред Министерство на транспорта на мадридския булевард Пасео де ла Кастелана вечерта след инцидента и поискаха оставката на министъра на транспорта Оскар Пуенте, като имаше и възгласи срещу премиера Педро Санчес, съобщи испанската телевизия АВС.

Според ДПА инициатори на протестното шествие и демонстрацията са били крайнодесни групи, които поискали и оставката на испанския премиер, който обаче още преди дни обяви, че се оттегля и свика предсрочни избори.

Около 1500 протестиращи са участвали в демонстрацията пред сградата на транспортното министерство, пише БТА. По данни на АВС протестиращите са били неколкостотин.

Протестиращите влязоха в сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне, съобщи испанската национална телевизия ТВЕ. Напрежението избухна около 21:30 часа местно време, когато група от около 20 души нахлу сред тълпата от протестиращи с викове и скандирания, пише АВС.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Полицията, която през част от протеста раздели демонстрантите от двете страни на пътя, в крайна сметка предприе действия, за да потуши безредиците, допълва АВС. Напрежението ескалира и някои хора започнаха да бягат. Малко след това няколко от демонстрантите запалиха факли и последва блъсканица, след като служители на Националната полиция използваха сълзотворен газ.

Някои протестиращи преобърнаха кофи за боклук, докато десетки хора тичаха и крещяха, за да се измъкнат от района. Полицаите се впуснаха в преследване на най-агресивните участници в безредиците и в рамките на минути булевардът беше почти опразен, с малки групи разпръснати наоколо и някои протестиращи, бягащи от полицията. Някои от полицаите са носели оръжия с гумени куршуми. Нанесени са щети по уличното осветление.

По същото време в Урда, провинция Толедо - градчето, край което се случи катастрофата, се състоя митинг, но не протестен, а в памет на загиналите и в подкрепа на техните близки, които бяха настанени в местното училище, а жителите на града се притекоха на помощ с вода, храна, одеяла и просто съпричастност в мъката.

В него участваха граждани, кмета на града, представители на провинция Толедо, на чиято територия е Урда. Хората запазиха и минута мълчание в памет на жертвите.

До трагедията на жп релсите се стигна, след като високоскоростният влак AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който е тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, се удари в спрелия на релсите край Урда пътнически влак на частния жп оператор Iryo. Разследването на причините за инцидента продължава, но първоначалните данни сочат човешка грешка, вследствие на блокаж в компютърната система. В Испания бе обявен тридневен траур.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.