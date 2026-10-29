Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Протест и сблъсъци с полицията в Мадрид провокира поредната смъртоносна влакова катастрофа край испанския град Урда, при която се сблъскаха две композиции и загинаха 68 души.

Още по темата

Демонстрантите се събраха пред Министерство на транспорта на мадридския булевард Пасео де ла Кастелана вечерта след инцидента и поискаха оставката на министъра на транспорта Оскар Пуенте, като имаше и възгласи срещу премиера Педро Санчес, съобщи испанската телевизия АВС.

Според ДПА инициатори на протестното шествие и демонстрацията са били крайнодесни групи, които поискали и оставката на испанския премиер, който обаче още преди дни обяви, че се оттегля и свика предсрочни избори.

Около 1500 протестиращи са участвали в демонстрацията пред сградата на транспортното министерство, пише БТА. По данни на АВС протестиращите са били неколкостотин.

Протестиращите влязоха в сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне, съобщи испанската национална телевизия ТВЕ. Напрежението избухна около 21:30 часа местно време, когато група от около 20 души нахлу сред тълпата от протестиращи с викове и скандирания, пише АВС.

Полицията, която през част от протеста раздели демонстрантите от двете страни на пътя, в крайна сметка предприе действия, за да потуши безредиците, допълва АВС. Напрежението ескалира и някои хора започнаха да бягат. Малко след това няколко от демонстрантите запалиха факли и последва блъсканица, след като служители на Националната полиция използваха сълзотворен газ.

"Хора изхвърчаха във въздуха": Компютърен блокаж и човешка грешка зад жп ужаса в Испания (снимки)
Виж още "Хора изхвърчаха във въздуха": Компютърен блокаж и човешка грешка зад жп ужаса в Испания (снимки)

Някои протестиращи преобърнаха кофи за боклук, докато десетки хора тичаха и крещяха, за да се измъкнат от района. Полицаите се впуснаха в преследване на най-агресивните участници в безредиците и в рамките на минути булевардът беше почти опразен, с малки групи разпръснати наоколо и някои протестиращи, бягащи от полицията. Някои от полицаите са носели оръжия с гумени куршуми. Нанесени са щети по уличното осветление.

По същото време в Урда, провинция Толедо - градчето, край което се случи катастрофата, се състоя митинг, но не протестен, а в памет на загиналите и в подкрепа на техните близки, които бяха настанени в местното училище, а жителите на града се притекоха на помощ с вода, храна, одеяла и просто съпричастност в мъката.

В него участваха граждани, кмета на града, представители на провинция Толедо, на чиято територия е Урда. Хората запазиха и минута мълчание в памет на жертвите.

До трагедията на жп релсите се стигна, след като високоскоростният влак AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който е тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, се удари в спрелия на релсите край Урда пътнически влак на частния жп оператор Iryo. Разследването на причините за инцидента продължава, но първоначалните данни сочат човешка грешка, вследствие на блокаж в компютърната система. В Испания бе обявен тридневен траур.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи Лайф
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи
28560
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
21906
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ Бизнес
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ
3535
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
862
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
10991
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
3790
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
8506
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
1204
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации Zodiac
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации
2690
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
3909