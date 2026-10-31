Демонстрантите са хвърляли предмети по служителите на реда и са се опитали да счупят оградата около съдебната институция

1041 Снимка: БТА/АР

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Хиляди демонстранти срещу полското правителство се събраха пред Конституционния съд, за да протестират срещу отстраняването от длъжност на неговия председател от премиера дясноцентрист Доналд Туск. Сред тях бяха и лидерът на ПиС - Ярослав Качински, както и други крайнодесни политици. Президентът Карол Навроцки обвини министър-председателя в насилствено превземане на най-висшия съд в страната и свика консултации. Опозицията пък нарече събитията държавен преврат.

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Видео е запечатало как полският държавен глава си проправя път към сградата на Конституционния съд, а съдии вътре се опитват да му попречат.

Video showed Polish President Karol Nawrocki forcing his way into the country's Constitutional Court after a dispute erupted over the suspension of the court's president https://t.co/qLnnVajTMZ https://t.co/8aM30TjMM1 — Reuters (@Reuters) October 31, 2026

От полицията съобщиха, че са задържани трима протестиращи, след като събралото се множество е хвърляло предмети по служителите на реда и се е опитало да пробие оградата около съдебната институция.

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Събитията са продължение на дългогодишен политически спор за трибунала. Той на практика парализира институцията. Проблемът е, че правителството е проевропейско, а президентът е свързан с опозиционната националистическа партия "Право и справедливост". Двете страни отказват да признаят назначенията, предложени от другия лагер. През мандата си от 2015-а до 2023-та "Право и справедливост" назначи конституционни съдии, които са открито политически ангажирани и търпят критики и от Брюксел.

След като дойде на власт през 2023 година, проевропейското правителство на министър-председателя Доналд Туск обеща да възстанови независимостта на съдебната власт. Оттогава обаче усилията му за промяна в тази насока бяха блокирани чрез вето от двама президенти, свързани с ПиС, включително и от Навроцки.

Правителството изтъква, че председателят на КС Богдан Швенчковски неколкократно е нарушавал закона и е застрашавал работата на висшата съдебна институция. Швенчковски стана председател на Конституционния съд по време на управлението на предишното правителство на ПиС. Туск го обвини, че е попречил на съдиите, избрани с парламентарно мнозинство, да встъпят в длъжност.

"Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години беззаконие под управлението на ПиС това е труден процес, понякога дори болезнен и изисква решителни действия. Няма друг начин", написа снощи Туск в Екс.

Тази сутрин президентът подчерта, че "конституционният ред на Полша е бил нарушен" и свика извънредно заседание с ръководителите на парламентарните групи, за да може "политическата ситуация да бъде стабилизирана".

Първи в президентския дворец пристигна министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, лидер на консервативната Полска селска партия, която е част от управляващата коалиция на премиера Доналд Туск.

"Държавната сигурност, зачитането на демокрацията, общественият мир и общественият ред са основни ценности", написа Кошиняк-Камиш в социалната мрежа Екс преди срещата. Той посочи, че възнамерява да обсъди именно тези въпроси с президента.

Карол Навроцки Снимка: БТА/АР

С Навроцки се срещна и Шимон Холовня, лидер на партия "Полша 2050", която също участва в управляващата коалиция.

Партия "Левица", която е част от правителствената коалиция, отказа поканата на президента. Според все още непотвърдена информация на полската обществена телевизия Те Фау Пе (TVP) партията на Туск "Гражданска платформа" също не възнамерява да участва в разговорите.

За разлика от тях опозиционната националноконсервативна партия "Право и справедливост" (ПиС) потвърди, че нейни представители ще се срещнат с Навроцки по-късно днес.

На фона на все по-острата реторика католическите епископи в страната призоваха за диалог и помирение.

"Продължаващият от известно време спор за конституционните основи на функционирането на републиката не допринася нито за националното единство, нито за помирението. Напротив, изострянето му води до дълбока държавна криза", посочиха епископите в изявление.

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