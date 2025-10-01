1183 Снимка: БТА/АР

Съветът за сигурност на ООН одобри във вторник нова международна сила, която да се сражава с престъпните банди в Хаити, предаде ДПА, цитирата от БТА.

Новата сила, която ще се състои от 5500 военни, ще замени сегашната мисия, която е предвождана от Кения и чийто мандат изтича на 2 октомври.

Дванадесет от 15-те членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на новата сила, а Китай, Русия и Пакистан се въздържаха.

Все по-ожесточената война между бандите измъчва най-бедната държава в Северна и Южна Америка от убийството на президента Жовенел Моис през 2021 г. досега. По данни на ООН през 2024 година в Хаити са убити над 3600 души, а повече от 500 000 души е трябвало да напуснат домовете си.

Понастоящем могъщите престъпни банди контролират 90% от столицата Порт-о-пренс. Карибската страна е с население от около 12 милиона души.

Хаити страда от нестабилност в продължение на десетилетия, но ситуацията ескалира през февруари м.г., когато банди предприеха координирани атаки в столицата, за да свалят тогавашния премиер Ариел Анри

