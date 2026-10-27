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Пентагонът определи "Колорадо" за първата американска атомна ударна подводница, която ще се присъедини към ротационните сили, базирани в западната част на Австралия, в рамките на тристранния отбранителен пакт АУКУС, в който участва и Великобритания, предаде Франс прес.

САЩ

Тази подводница от клас "Вирджиния" с дължина 115 метра, въоръжена с ракети и торпеда, ще отплава към новата си австралийска база в края на следващата година, съобщиха днес американски представители.

Това разполагане е "важна стъпка" в изграждането на съвместен потенциал за възпиране на САЩ, Австралия и Великобритания в Тихия океан, посочиха трите съюзни държави в съвместно изявление.

Пактът АУКУС, смятан за отговор на военното укрепване на Китай в региона, има за цел да снабди австралийския флот с флотилия от атомни подводници, произведени по технология стелт, и да задълбочи военното сътрудничество между трите държави, информира БТА.

Ротационните сили от атомни подводници ("Submarine Rotational Force-West") ще бъдат базирани във военноморската база "Стърлинг" в Западна Австралия.

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Предвижда се тази база да приеме до пет ударни подводници (четири от САЩ и една от Великобритания), за да се помогне на Австралия да се подготви за експлоатацията и поддръжката на собствените си бъдещи атомни подводници, посочва АФП.

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