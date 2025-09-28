"Да я отнемат, защото съм осъдил геноцид, показва, че САЩ вече не уважават международното право", коментира Густаво Петро

824 Снимка: БТА/АП

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще отнеме визата на колумбийския президент Густаво Петро. Причина за това стана включването му в пропалестинска демонстрация по улиците на Ню Йорк. На нея колумбийският президент призова американските войници да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа "Екс".

В реч пред участниците в пропалестински протест пред централата на ООН в Манхатън, Петро призова за създаването на глобална въоръжена сила, чиято приоритетна задача да бъде освобождаването на палестинците. "Тази сила трябва да бъде по-голяма от тази на САЩ", добави той.

"Ето защо оттук, от Ню Йорк, призовавам всички войници от армията на САЩ да не насочват оръжията си към хората. Не се подчинявайте на заповедите на Тръмп. Подчинявайте се на заповедите на човечеството", подчерта Петро в изявление на испански.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е била в състояние да потвърди веднага дали Петро все още е в Ню Йорк. Засега неговата канцелария и външното министерство на Колумбия не са отговорили на исканията за коментар.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприе мерки срещу поддръжниците на палестинската кауза, докато страни като Франция, Великобритания, Австралия и Канада признават палестинската държава - ход, който разгневи Израел и неговия съюзник САЩ. Петро, първият ляв президент на Колумбия и твърд противник на войната на Израел в Газа, атакува Тръмп в речта си пред Общото събрание на ООН във вторник, като заяви, че американският лидер е "съучастник в геноцида" в Газа и призова за "наказателно преследване" за американските ракетни атаки срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в карибските води.

"Вече нямам виза за пътуване до Съединените щати. Не ме интересува. Не ми трябва виза... защото съм не само колумбийски гражданин, но и европейски гражданин, и наистина се смятам за свободен човек в света", заяви колумбийският президент в социалните мрежи.

"Да я отнемат, защото съм осъдил геноцид, показва, че САЩ вече не уважават международното право", добави той в публикация в платформата Екс.

Петро не е първият колумбийски президент, чиято американска виза бива отнета. През 1996 г. тогавашният президент Ернесто Сампер губи визата си заради политически скандал с обвинения, че картелът от Кали е финансирал кампанията му.

Отношенията между Богота и Вашингтон се влошиха след завръщането на Тръмп на власт, отбеляза Ройтерс. В началото на годината Петро блокира депортационни полети от САЩ, което доведе до заплахи за мита и санкции. По-късно двете страни постигнаха споразумение.

През юли двете държави извикаха за консултации посланиците си, след като Петро обвини американски официални лица, че заговорничат за преврат — твърдение, което Вашингтон определи като безпочвено.

Петро прекъсна дипломатическите отношения с Израел през 2024 г. и забрани износа на колумбийски въглища за страната.

