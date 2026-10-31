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Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на Украйна на 500 ракети за противовъздушните системи "Пейтриът", предадоха световните агенции. Става дума за ракети от модела PAC-3 MSE, пояснява Ройтерс.

Русия - Украйна

Стойността на сделката се оценява на 2,1 милиарда долара, като средствата ще бъдат осигурени изцяло от съюзниците на Украйна, съобщи Държавният департамент, пише БТА.

"Предложената продажба ще подкрепи външнополитическите цели и целите на националната сигурност на САЩ, като подобри сигурността на партньорска държава, която е фактор за политическа и икономическа стабилност в Европа", се посочва в изявлението на Държавния департамент.

"Украйна ще заплати покупката със средства от дарения на Канада, Германия и Норвегия по програмата ДЖЪМПСТАРТ, както и с национални средства, осигурени чрез заема на Европейския съюз за подкрепа на Украйна. За тази продажба няма да бъдат използвани американски средства", подчерта Държавният департамент.

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Системите "Пейтриът" се смятат за особено ефективни при прехващането на балистични ракети, които Русия използва във войната си срещу Украйна, отбелязва ДПА.

Кличко съобщи, че при руски удар са били поразени инфраструктурни обекти в Киев 

Кметът на украинската столица Киев Виталий Кличко съобщи, че при руски удар са били поразени инфраструктурни обекти в града, а голяма енергийна компания съобщи за прекъсвания на електрозахранването в няколко района на града, предаде Ройтерс.

В съобщение в Телеграм Кличко посочи, че ударите са причинили и нарушения в електроснабдяването на украинската столица. По думите му общински аварийни екипи са се отправили към засегнатите райони, за да отстранят повредите.

Голямата украинска енергийна компания ДТЕК съобщи, че прекъсвания на електрозахранването има в части от четири района на Киев.

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