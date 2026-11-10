Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Американските военни са изтеглили самолети от втора военновъздушна база във Великобритания след заплаха, свързана с Иран, съобщиха "Уолстрийт джърнъл" и Ройтерс, позовавайки се на запознати с въпроса източници. 

САЩ

Два американски самолета-цистерни за дозареждане във въздуха, базирани във военновъздушната база "Милдънхол" (RAF Mildenhall) в графство Съфолк, са били прехвърлени в Германия в понеделник сутринта. Още няколко самолета от същата база са били преместени в Германия и на други места по-късно през деня.

Съобщава се, че точният характер на заплахата за базата RAF Mildenhall все още се обсъжда от американски официални лица.

Междувременно степента на сигурност в RAF Mildenhall и съседната база "Лейкънхийт" (Lakenheath) е била повишена до Force Protection Condition Charlie (FPCON Charlie). Това е второто най-високо ниво на готовност в системата за сигурност на американското Министерство на отбраната. То се въвежда, когато разузнавателната информация показва, че е вероятно да бъде извършен терористичен акт, съобщава Ройтерс.

Специализираното издание The War Zone също съобщи за засилени мерки за сигурност в двете бази. Американски военен представител е потвърдил пред изданието, че са предприети допълнителни действия за защита на военните съоръжения, персонала, семействата им и местните общности. Той обаче не е разкрил конкретните мерки.

RAF Mildenhall е важен център на американските военновъздушни сили в Европа. Там е базирано 100-ото авиокрило за дозареждане във въздуха, което разполага със самолети KC-135 Stratotanker. В базата се намират и разузнавателни самолети RC-135, както и летателни апарати за специални операции. Съседната RAF Lakenheath е една от основните бази на американските изтребители F-15E и F-35A във Великобритания.

Американските военни не са потвърдили официално дали преместването е пряко свързано с Иран. Представител на британското Министерство на отбраната заяви: "Обикновено не коментираме дейността на други държави. Самолетите и другите ресурси редовно се преместват в съответствие с оперативните изисквания".

Това се случи няколко седмици, след като САЩ изтеглиха бомбардировачите си от базата на Кралските ВВС във RAF Fairford поради вероятен инцидент, свързан с Иран. През септември петима мъже бяха арестувани в района по подозрение за участие в заговор срещу военния обект. По-късно бяха задържани още двама мъже по подозрение в подпомагане на чужда разузнавателна служба. Ръководителят на службата за борба с тероризма Лорънс Тейлър заяви, че е много вероятно иранската държава да е замесена. Техеран отхвърли обвиненията.

Тръмп разкри защо са преместени бомбардировачите от "Феърфорд" и обвини Иран за "Флайдубай"
Виж още Тръмп разкри защо са преместени бомбардировачите от "Феърфорд" и обвини Иран за "Флайдубай"

Инцидентът привлече международно внимание и доведе до изтеглянето на американските бомбардировачи B-1 от RAF Fairford. В базата бяха разположени около 12 такива самолета, използвани от американските военни за удари по цели в Иран. По-късно Вашингтон съобщи, че бомбардировачите са се върнали в постоянните си бази в САЩ.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви още през юли, че RAF Fairford и други военни бази, използвани за атаки срещу Иран, могат да бъдат смятани за легитимни цели.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки" Лайф
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки"
17253
България получи още едно голямо домакинство във волейбола Корнер
България получи още едно голямо домакинство във волейбола
5985
Търговците: Глобата срещу "Кауфланд" е безпрецедентен натиск над бизнеса Бизнес
Търговците: Глобата срещу "Кауфланд" е безпрецедентен натиск над бизнеса
9358
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
932
"Бургазлийката" е в Етнографския музей Impressio
"Бургазлийката" е в Етнографския музей
652
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти Trip
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти
1679
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
7987
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието Zodiac
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието
1717
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята Времето
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята
463