Машините са прехвърлени в Германия и на други различни летища. Нивото на сигурност в две бази на Острова е повишено до предпоследната степен на тревога

1230 Снимка: US Air Force

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Американските военни са изтеглили самолети от втора военновъздушна база във Великобритания след заплаха, свързана с Иран, съобщиха "Уолстрийт джърнъл" и Ройтерс, позовавайки се на запознати с въпроса източници.

Два американски самолета-цистерни за дозареждане във въздуха, базирани във военновъздушната база "Милдънхол" (RAF Mildenhall) в графство Съфолк, са били прехвърлени в Германия в понеделник сутринта. Още няколко самолета от същата база са били преместени в Германия и на други места по-късно през деня.

Съобщава се, че точният характер на заплахата за базата RAF Mildenhall все още се обсъжда от американски официални лица.

Междувременно степента на сигурност в RAF Mildenhall и съседната база "Лейкънхийт" (Lakenheath) е била повишена до Force Protection Condition Charlie (FPCON Charlie). Това е второто най-високо ниво на готовност в системата за сигурност на американското Министерство на отбраната. То се въвежда, когато разузнавателната информация показва, че е вероятно да бъде извършен терористичен акт, съобщава Ройтерс.

Специализираното издание The War Zone също съобщи за засилени мерки за сигурност в двете бази. Американски военен представител е потвърдил пред изданието, че са предприети допълнителни действия за защита на военните съоръжения, персонала, семействата им и местните общности. Той обаче не е разкрил конкретните мерки.

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RAF Mildenhall е важен център на американските военновъздушни сили в Европа. Там е базирано 100-ото авиокрило за дозареждане във въздуха, което разполага със самолети KC-135 Stratotanker. В базата се намират и разузнавателни самолети RC-135, както и летателни апарати за специални операции. Съседната RAF Lakenheath е една от основните бази на американските изтребители F-15E и F-35A във Великобритания.

Американските военни не са потвърдили официално дали преместването е пряко свързано с Иран. Представител на британското Министерство на отбраната заяви: "Обикновено не коментираме дейността на други държави. Самолетите и другите ресурси редовно се преместват в съответствие с оперативните изисквания".

Това се случи няколко седмици, след като САЩ изтеглиха бомбардировачите си от базата на Кралските ВВС във RAF Fairford поради вероятен инцидент, свързан с Иран. През септември петима мъже бяха арестувани в района по подозрение за участие в заговор срещу военния обект. По-късно бяха задържани още двама мъже по подозрение в подпомагане на чужда разузнавателна служба. Ръководителят на службата за борба с тероризма Лорънс Тейлър заяви, че е много вероятно иранската държава да е замесена. Техеран отхвърли обвиненията.

Инцидентът привлече международно внимание и доведе до изтеглянето на американските бомбардировачи B-1 от RAF Fairford. В базата бяха разположени около 12 такива самолета, използвани от американските военни за удари по цели в Иран. По-късно Вашингтон съобщи, че бомбардировачите са се върнали в постоянните си бази в САЩ.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви още през юли, че RAF Fairford и други военни бази, използвани за атаки срещу Иран, могат да бъдат смятани за легитимни цели.

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