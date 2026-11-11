Ако Старият континент определи един човек да говори от негово име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накараме руснаците да ги включат, заяви зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер

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Зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер, който посредничи в преговорите в Абу Даби за Украйна, обяви, че той и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф ще отидат утре в Москва, за да се срещнат с президента Владимир Путин и да поискат да даде "благословията" си европейски представители да се включат в следващия кръг.

Те целят да осигурят одобрението на Путин Европа да получи място на масата за преговори и да подпише договор за най-голямата размяна на затворници от началото на войната, пише "Политико". Кушнер заяви, че европейското участие е от решаващо значение за дискусиите относно преразглеждането на бъдещата архитектура на сигурността на Европа - дългогодишно руско искане и инициатива, която разтревожи някои европейски служители.

"Трябва да имаме европейци на масата за преговори - каза Кушнер пред брюкселската редакция на изданието - Няколко пъти сме предавали директно на президента Путин и на неговия екип, че единственият начин да се постигне това, е да ги имаме на наша страна и мисля, че те са отзивчиви към това."

"Вярвам, че утре в Москва, надявам се, аз и Стив да успеем и президентът Путин ще даде благословията това да се случи. Мисля, че ако той се съгласи с това, ще можем да постигнем много по-голям напредък по важните въпроси", каза още Кушнер.

Той обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за това, което вероятно ще бъде най-голямата размяна на военнопленници от началото на войната. Броят им ще бъде потвърден в четвъртък, добави той. Руската държавна информационна агенция ТАСС потвърди, че е постигнато споразумение за "мащабна" размяна.

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Кушнер каза, че като цяло двудневните разговори са били "съдържателни" и "доста трудни", но "добра първа стъпка" за възобновяване на разговорите между двете страни след деветмесечна пауза.

Той каза, че когато американски представители са се срещнали с украинския президент Володимир Зеленски в Осло преди три седмици, не е било ясно дали Москва и Киев ще могат да възобновят преговорите.

"Измина дълъг път, за да се върнат всички на масата за преговори - каза Кушнер - Но мисля, че това беше много добра първа среща. Беше трудна среща, но продуктивна." Той каза, че всички съответни въпроси са били обсъдени между двете страни и че въпросът за територията "ще бъде най-трудният" за разрешаване.

"Мисля, че провеждането на тези дискусии е много важно - каза той - Но прилагането на следвоенната сигурност няма да се случи, докато не се постигне споразумение за територията и по всички други двустранни въпроси."

Кушнер заяви, че форматът, който включва НАТО, институциите на ЕС и представители на Франция, Германия, Обединеното кралство и Италия, е "наистина силен начин за организиране", добавяйки: "Ако Европа може да определи един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение, отколкото да накараме руснаците да ги включат в преговорите".

Кушнер и Уиткоф ще се стремят да убедят Путин да постигне напредък по някои въпроси, когато се срещнат с него утре и според официални лица, участвали в разговорите, да се споразумеят за датата на следващия кръг от преговори. След това те ще пътуват, за да се срещнат със Зеленски и евентуално с европейски лидери в Дъблин.

Началникът на канцеларията на Зеленски Кирило Буданов заяви, че макар и продължилите два дни преговори с Русия за прекратяване на войната да са били тежки, те са довели до резултати по въпроса за размяната на военнопленници.

"Преговорите бяха тежки - написа Буданов в Телеграм - Украинската позиция остава същата: трябва да прекратим войната и да създадем ефективна рамка за сигурност, която да гарантира траен мир и да възпрепятства нови прояви на руска агресия".

Самият Зеленски заяви днес, че Европа трябва да има място на масата за преговори за слагане на край на войната между Русия и Украйна и че САЩ трябва да окажат натиск върху Москва след тристранните мирни преговори в Абу Даби.

"Приоритетът на Украйна е да сложи край на войната колкото се може по-скоро с достоен мир. Ние смятаме, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от истинската дипломация", написа той в "Екс", след като е бил информиран за срещата от украинските преговарящи.

Русия изключва възможността за каквато и да било размяна на територии с Украйна като част от евентуална мирна сделка, заяви руският главен преговарящ Владимир Медински.

"Темата за евентуална размяна на територии периодично се повдига от различни страни. Аз не виждам никаква възможност за размяна на тези територии", каза той пред "Вести".

Медински също така заяви, че ако бъде създадена справедлива система за сигурност на Европа, това ще помогне да бъде гарантиран мир на континента през следващите десетилетия, и може би векове. Той добави, че буферната зона на Русия по границата ѝ с Украйна вече е значителна и ще продължи да се разширява.

"Винаги, когато Русия е проявявала твърдост и увереност в собствените си сили, в крайна сметка всички препятствия са били преодолявани и е настъпвал период на дългосрочен мир, спокойствие и развитие както при нас, така и при нашите съседи - каза Медински - Ето защо там, където е издигнат руският флаг, той не трябва да бъде свалян. Задачата е друга, за това говорихме днес".

По думите на му Русия ще бъде удовлетворена едва след като постигне победа и подпише споразумение съгласно своите условия.

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