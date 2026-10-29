Представителят на Хавана блъснал дипломат на Вашингтон и се опитал да му нанесе удари

1645 Снимка: АР/БТА

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САЩ експулсираха кубински дипломат заради опит за саморазправа при разгорещения спор по време на дебатите в ООН във вторник, предаде ДПА, отбелязвайки, че това е поредният знак за влошаването на отношенията между Вашингтон и Хавана.

Мъжът е бил член на мисията на Куба при ООН, съобщи кубински дипломат, на когото се позовава агенцията, съобщи БТА.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че държавният секретар Марко Рубио е подписал заповедта за експулсиране на мъж, който е "блъснал" американски дипломат и се е опитал да влезе във физическа саморазправа с него.

Инцидентът е станал по време на разгорещените дебати в ООН във вторник относно американското ембарго срещу Куба в Общото събрание на ООН. Те бяха временно прекъснати след остър сблъсък между Уолц и кубинския външен министър Бруно Родригес, предаде тогава Франс прес.

Докато Уолц говореше пред Общото събрание, министърът на външните работи на Куба и още кубински дипломати се приближиха до трибуната и поискаха от него да прекрати изказването си.

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Видеозаписи показват как вече експулсираният дипломат очевидно се опитва да попречи на човек да го снима, уточнява ДПА.

В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш кубинската страна описа ситуацията и заяви, че върху въпросния дипломат е бил оказан натиск от страна на американски представител.

В речта си от трибуната Уолц остро критикува кубинското ръководство още от времето на Фидел Кастро.

Родригес тръгна към трибуната, при което Уолц се обърна към него с думите: "Това не комунистическата ви диктатура" и "Това е Америка. Дръпнете се назад!".

Както всяка година от 1992 г. насам, Куба внася проект на резолюция с необвързващ характер, призоваваща за прекратяване на американското ембарго.

Общото събрание на ООН реши снощи с внушително мнозинство да осъди икономическото ембарго на САЩ срещу Куба за 34-а поредна година, въпреки че кампанията на Вашингтон да повлияе на резултата накара няколко държави да гласуват против резолюцията или за първи път да се въздържат от гласуване, предаде АП.

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