Изобретателен нюйоркчанин изпрати на красива своя съседка телефонния си номер, а при уредената първа среща се явил пред дамата в голям пластмасов мехур заради пандемията, пише в. "Метро", цитиран от БТА.

Джеръми Коен работи като фотограф в Града на небостъргачите.Той правел репортаж за живота по покривите на Ню Йорк в условия на пандемия. Джеръми зърнал красивата брюнетка на покрива на сграда на отсрещната улица. Пуснал й дрон с телефонния си номер, за да установят контакт.

Тори се изненадала, защото никой не бил и я ухажвал досега по такъв технологичен начин. Двадесет и четири годишната дама пуснала есемес на кандидата за сърцето й и така се стигнало до тяхната първа среща.

За да не постави брюнетката опасност, Коен се появил, обгърнат в огромен прозрачен пластмасов мехур. Цялата история беше пусната в канала Тик Ток, където предизвика истински фурор. С необичайно романтичната си постъпка Джеръми спечели не само сърцето на избраницата си Тори, но и на всички, проследили клипчето му.

Като истински джентълмен, в прозрачната сфера, която си бил закупил, фотографът се явил с букет цветя и...дезинфектиращ гел за ръце. Но така и не могъл да ги връчи на възлюбената заради пластмасовия пашкул. Тори останала очарована от срещата и си направила малка разходка с опакования кандидат.

Романтичният американец, който стриктно спазва ограничителните мерки, пусна видеото в Туитър:

Here is part 1, 2, and 3 of “Quarantine Cutie” all in one tweet pic.twitter.com/L9pnEV4oZM