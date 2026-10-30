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Ана Бърнабич, която изпълнява длъжността президент на Сърбия, обяви, че нови избори за държавен глава ще бъдат свикани до 27 декември, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

До нов президентски вот се стигна, след като в края на септември досегашният държавен глава Александър Вучич подаде оставка и се включи в предизборната кампания за парламент като водач на Сръбската прогресивна партия, която на изборите в неделя, 25 октомври, според предварителни резултати спечели само 104 мандата, докато Студентската листа получава 140 мандата.

Според изявление на Републиканската избирателна комисия (РИК) от 28 октомври "Студентската листа-Студентите печелят" печели още един мандат и разполага със 141 депутати в сръбската Скупщина, а листата "Александър Вучич - Единна Сърбия" загуби един мандат и вече има 103 мандата.

"Призовавам за разум, мир, уважение към Конституцията, законите и институциите, които са градени през вековете. За елементарно човешко благоприличие и уважение към достойнството на всеки човек в тази страна", каза Ана Бърнабич на пресконференция в първото си публично обръщение след края на предсрочните парламентарни избори.

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Бърнабич призова новоизбраното парламентарно мнозинство "да започне да създава правителствени органи възможно най-скоро" и да не позволява на "биячи и бандити да управляват политиката".

Както добави тя, новата опозиция в лицето на Сръбската прогресивна партия няма да създава проблеми, нито ще пречи.

"Вие спечелихте. Не позволявайте на побойниците и бандитите да тормозят гражданите на тази страна, да унижават и потъпкват институциите", каза Бърнабич.

Нейните думи идват, след като на 26 октомври група граждани нахлу в сградата на частната сръбска телевизия "Информер", прекъснаха предаването и поискаха главният редактор, който подкрепя позициите на Александър Вучич, да се извини заради обидни квалификации по време на почти двегодишните антиправителствени протести.

До провеждането на парламентарните избори в Сърбия се стигна, след като студентите оглавиха масови протести, избухнали след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на жп гарата и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.

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