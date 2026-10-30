Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Ана Бърнабич, която изпълнява длъжността президент на Сърбия, обяви, че нови избори за държавен глава ще бъдат свикани до 27 декември, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Балканите

До нов президентски вот се стигна, след като в края на септември досегашният държавен глава Александър Вучич подаде оставка и се включи в предизборната кампания за парламент като водач на Сръбската прогресивна партия, която на изборите в неделя, 25 октомври, според предварителни резултати спечели само 104 мандата, докато Студентската листа получава 140 мандата.

Според изявление на Републиканската избирателна комисия (РИК) от 28 октомври "Студентската листа-Студентите печелят" печели още един мандат и разполага със 141 депутати в сръбската Скупщина, а листата "Александър Вучич - Единна Сърбия" загуби един мандат и вече има 103 мандата.

"Призовавам за разум, мир, уважение към Конституцията, законите и институциите, които са градени през вековете. За елементарно човешко благоприличие и уважение към достойнството на всеки човек в тази страна", каза Ана Бърнабич на пресконференция в първото си публично обръщение след края на предсрочните парламентарни избори.

Банкерът, баскетболната звезда, кардиологът и химикът: Потенциалните нови лидери на Сърбия
Виж още Банкерът, баскетболната звезда, кардиологът и химикът: Потенциалните нови лидери на Сърбия

Бърнабич призова новоизбраното парламентарно мнозинство "да започне да създава правителствени органи възможно най-скоро" и да не позволява на "биячи и бандити да управляват политиката".

Както добави тя, новата опозиция в лицето на Сръбската прогресивна партия няма да създава проблеми, нито ще пречи.

"Вие спечелихте. Не позволявайте на побойниците и бандитите да тормозят гражданите на тази страна, да унижават и потъпкват институциите", каза Бърнабич.

Нейните думи идват, след като на 26 октомври група граждани нахлу в сградата на частната сръбска телевизия "Информер", прекъснаха предаването и поискаха главният редактор, който подкрепя позициите на Александър Вучич, да се извини заради обидни квалификации по време на почти двегодишните антиправителствени протести.

До провеждането на парламентарните избори в Сърбия се стигна, след като студентите оглавиха масови протести, избухнали след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на жп гарата и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Мелания и Доналд Тръмп направиха шоу за Хелоуин в Белия дом (снимки) Лайф
Мелания и Доналд Тръмп направиха шоу за Хелоуин в Белия дом (снимки)
8501
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки) Корнер
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки)
57527
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември Бизнес
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември
14966
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите IT
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите
1825
Когато Вселената довършва мечтите: Историята зад новия, изстрадан визуален свят на P.I.F. Impressio
Когато Вселената довършва мечтите: Историята зад новия, изстрадан визуален свят на P.I.F.
4463
Къде е Винланд и как викингите откриха Америка 500 години преди Колумб? Trip
Къде е Винланд и как викингите откриха Америка 500 години преди Колумб?
1102
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела Вкусотии
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела
1060
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
15423