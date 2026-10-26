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Съпруга на швейцарски дипломат е първият човек, заразен с ебола в Нигерия от повече от десетилетие. Жената, която е на 42 години и е родена в Уганда, е била евакуирана със специализиран медицински самолет към Швейцария, съобщи местната телевизия "Арайз Ти Ви", цитирана от Ройтерс.

Пациентката е транспортирана от международното летище "Ннамди Азикве" в нигерийската столица Абуджа, където съпругът ѝ работи като дипломат. Швейцарското министерство на външните работи е отказало да коментира информацията за евакуацията.

Нигерийският министър на здравеопазването Мухамад Али Пате потвърди случая и съобщи, че състоянието на жената се е подобрило значително. По думите му тя е в съзнание, може да общува и лабораторните ѝ показатели се доближават до нормалните стойности.

"Първият заразен пациент с болестта е в значително по-добро и стабилно клинично състояние. Тя е в съзнание и може да комуникира, а лабораторните тестове показват резултати, доближаващи се до нормалното здравословно състояние", написа Пате в социалната мрежа "Екс".

Според Нигерийския център за контрол и превенция на заболяванията жената е пристигнала в страната от Уганда през Адис Абеба на 3 октомври. Четири дни по-късно е развила симптоми, а на 20 октомври лабораторни изследвания са потвърдили заразяването ѝ с ебола.

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Здравните власти са установили 53 души, които са имали контакт с пациентката. Сред тях са медицински служители, домашен персонал и съпругът ѝ, който е пътувал заедно с нея до Швейцария, без да проявява симптоми на заболяването. Контактните лица се проследяват за евентуална поява на признаци на инфекцията.

Международни експерти продължават да изясняват откъде жената се е заразила с вируса. По предварителна информация става въпрос за вида "Бундибуджио" - един от вирусите, причиняващи болестта ебола.

Разследва се и възможна епидемиологична връзка със случай в Кения, тъй като двамата пациенти са преминали през международното летище в Ентебе, Уганда, на една и съща дата. Засега обаче не е установен пряк контакт между тях.

Швейцарските власти са отхвърлили информацията, че пациентката е посещавала Демократична република Конго, където също е регистрирано огнище на заболяването.

Случаят предизвиква повишено внимание, тъй като Нигерия не е съобщавала за заразяване с ебола от 2014 г. Тогава страната беше засегната от голямата епидемия в Западна Африка, но успя да ограничи разпространението чрез бързо проследяване на контактните лица, изолиране на пациентите и строги противоепидемични мерки.

Ебола е тежко вирусно заболяване, което се предава чрез пряк контакт с кръв или други телесни течности на заразен човек, както и чрез замърсени предмети. Вирусът не се разпространява по въздушен път като грипа.

Инкубационният период обикновено е между 2 и 21 дни. Сред симптомите са висока температура, силна отпадналост, главоболие, мускулни болки, повръщане и диария. Ранното откриване на инфекцията и навременните медицински грижи са от ключово значение за лечението.

Нигерийският здравен министър подчерта, че подобряването на състоянието на пациентката не означава непременно, че тя вече не е заразна. Затова при транспортирането ѝ са приложени специални мерки за инфекциозен контрол.

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