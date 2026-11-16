Корабът се присъединява към "Джордж Х. У. Буш", за да замени "Джордж Вашингтон"

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Трети американски самолетоносач - "Теодор Рузвелт" (USS Theodore Roosevelt), e пристигнал в Близкия изток вчера, съобщи репортер на американските медии Axios и Channel 12, позовавайки се на държавен служител.

Корабът се присъединява към "Джордж Х. У. Буш" (USS George H.W. Bush) и "Джордж Вашингтон" (USS George Washington), като има планове впоследствие да смени последния.

Самолетоносачът от клас "Нимиц" отплава от базата си в Сан Диего в края на септември 2026 г. с около 5000 моряци и 11-о авиокрило.

По пътя си той направи спирка в Сингапур и премина през Малакския проток с изключени транспондери от съображения за сигурност, придружаван от ракетния крайцер "Чозин" (USS Chosin) и ескадрени миноносци.

Пристигането на самолетоносача идва в момент, когато корабоплаването в Ормузкия проток е изправено пред постоянни заплахи, отбелязва "Таймс ъф Израел".

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Trump shares a message saying: ‘May God protect our troops’ as the USS Theodore Roosevelt arrives in the region and joins the two US carriers already in the area, amid tensions with Iran and reported Iranian attacks on US-linked sites in Bahrain. https://t.co/OnhZwJ11qD — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 16, 2026

Иран поиска САЩ да отменят санкциите и да размразят активи в замяна на повторното отваряне на водния път, като същевременно отказа международни инспекции на повредените си ядрени съоръжения, докато войната не приключи и условията ѝ не бъдат изпълнени.

В четвъртък американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран и нареди на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който имаше роля в опитите за разрешаване на конфликта, да съсредоточи "изцяло вниманието си" върху предполагаемите престъпления и корупция в управляваните от Демократическата партия градове и щати.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.