Самолет, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, направи непланирано кацане в Обединеното кралство заради пукнатина на предното стъкло, съобщи Пентагонът.

"Самолетът е кацнал, следвайки стандартната процедура и всички на борда, включително и Хегсет, са в безопасност", каза говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в "Екс".

По-късно Хегсет написа: "Всичко е наред. Слава Богу. Продължава мисията!"

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Хегсет се е връщал обратно от кратко пътуване до Брюксел за еднодневната среща, фокусирана върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна в централата на НАТО.

Според FlightRadar24 самолетът на Хегсет започва да губи височина край югозападното крайбрежие на Ирландия. След това се е насочил обратно на изток, като е спаднал до височина от 10 000 фута, предаде Би Би Си.

По това време машината започва да излъчва код 7700 на транспондера си, което означава обща извънредна ситуация на борда, варираща от повреда на двигателя до спешна медицинска помощ.

Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми.

През февруари тази година пътуващ за Мюнхен самолет на военновъздушните сили на САЩ, на борда на който бе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, се наложи да се върне във Вашингтон заради пукнатина в прозореца на пилотската кабина.

От срещата в централата на НАТО

Трябва да убедим (руския президент Владимир) Путин, че никога не може да спечели войната в Украйна, посочи днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление с украинския военен министър Денис Шмигал.

Остава още работа в това отношение, добави Рюте и отбеляза, че на днешното заседание на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел е обсъдена възможността съюзниците да повишат подкрепата за Киев, за да бъде Украйна възможно най-силна.

По неговите думи съюзниците и техните партньори трябва да продължат да доставят за украинската страна оръжие за нанасяне на поражения и средства за противовъздушна отбрана (ПВО). Той съобщи, че от днес вече половината страни от НАТО изразяват готовност да допринасят за покупка на оръжия от САЩ и предоставянето им на силите на Киев.

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО, се осигуряват от САЩ, отбеляза министър Шмигал. Държавите от ЕС плащат за доставките на средства за ПВО към Украйна и ни помагат да оцелеем в предстоящата тежка зима. Разбираме, че Путин ще продължи със своя терор, обобщи той.

Министърът посочи, че днес е било обсъдено бъдещето на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове и възможната доставка на ракети с голям обсег за украинските сили. НАТО е отбранителен съюз, но имаме готовност да направим необходимото за защита на нашата територия, заяви той. По неговите думи не може да се очакват огледални отговори от съюзниците на руските действия, но ще бъдат взети необходимите мерки.

Рюте не пожела да коментира възможната доставка от САЩ на ракети с голям обсег за Украйна. Трябва да направим така, че (руският президент Владимир) Путин да се включи в мирни преговори, тези преговори да бъдат смислени и да доведат до траен мир, обобщи генералният секретар.

