Поне 60 души, много от които деца, пострадаха, като получиха дразнене на кожата и проблеми с дишането, след като пътнически Боинг изхвърли гориво над няколко училища, тъй като направи аварийно кацане на международното летище в Лос Анджелис, предаде Би Би Си (BBC).

Правилата за авиация предвиждат да се изхвърля гориво при аварийни кацания, но само над определени зони и на голяма надморска височина.

Самолет на авиокомпанията "Делта" (Delta Airlines) се приземи на летището без произшествия поради проблем с двигателя.

Местната служба за пожарна безопасност съобщи в Туитър, че горивото е попаднало на територията на четири основни училища. Сред ранените има десетки деца.

MCI | FS163 | 8000 Park Ave #Cudahy | BN 13 and 3 units on-scene elementary school assessing multiple patients after apparent fuel dump by aircraft on final approach to LAX hits playground.

Децата и възрастните, лекувани след инцидента, се предполага, че са от поне шест местни училища. Твърди се, че всички наранявания са незначителни. Пострадалите отказаха хоспитализация и след първа помощ бяха изпратени вкъщи.

Според Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), инспектори "провеждат задълбочено разследване на обстоятелствата" на инцидента, станал по време на полета Лос Анджелис - Шанхай. Екипажът сигнализира след излитането от летището в Лос Анджелис, като самолетът се върна и се приземи без произшествия.

"Делта" оправда действията на екипажа, действал при спешен случай, който изисквал екипажът да се отърве от горивото, за да намали масата на самолета преди кацане.

This is a Delta flight appearing to dump fuel over a primary school before landing in LA this morning.



70 firefighters and paramedics are on the scene assessing those affected. @9NewsAUS



