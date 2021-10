3164 Скрийншот: YouTube

Най-малко двама души загинаха, след като малък двумоторен самолет се разби в жилищен квартал край Сан Диего, съобщава NBC News. Има изгорели къщи и коли.

Една от жертвите е шофьор на UPS. От Компанията за експресни доставки потвърдиха, че при катастрофата е унищожен неин камион и шофьорът е загинал. Пилотът на летателната машина, кардиолог от Аризона, е втората жертва в инцидента.

Д-р Дас е бил и собственик на самолета, посочват от Регионалния медицински център "Юма".

"Като изключителен кардиолог и отдаден на семейството си човек, д-р Дас оставя трайно наследство", се казва в изявление на болницата.

Двама души са ранени и са откарани в местни болници.

Възрастна двойка е била спасена от едно от повредените при авиокатастрофата жилища, съобщава Асошиейтед прес.

Най-малко още три жилища са понесли значителни щети, няколко превозни средства са изгорели.