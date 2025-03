Самолет на авиокомпанията American Airlines се запали при принудително кацане на летището в Денвър, съобщиха световните агенции.

Машината Boeing 737-800 е изпълнявала полет от Колорадо Спрингс до летище Далас Форт Уърт, като на борда е имало 178 души - 172 пътници и 6-членен екипаж. Малко след излитането обаче екипажът е докладвал за вибрации в един от двата двигатери и самолетът е бил отклонен за принудително кацане в Денвър.

След приземяването, докато машината рулира по пистата, е избухнал пожар.

От видеокадри се вижда как под десния двигател на самолета излизат дим и пламъци, а много пътници са скупчени върху крилото. Виждат се спуснати и аварийни стълби. 12 пътници са отведени в болница с леки наранявания.

Случаят се разследва от американските авиационни власти. Управата на летището съобщи, че огънят е бил потушен бързо и полетите продължават в нормален режим.

