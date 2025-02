Американският държавен секретар Марко Рубио обяви по време на посещението си в Салвадор, че салвадорският президент Наиб Букеле се е съгласил да приеме от САЩ в своите затвори "опасни престъпници" от "всякакви националности", предадоха световните агенции.

Букеле "се съгласи да приеме за депортиране от САЩ всякакви чуждестранни престъпници, от всякаква националност, било то от МС-13 (престъпната групировка "Мара Салватруча - бел. ред.) или от "Трен де Арагуа" (организирана престъпна група от Венецуела), и да ги настани в затворите в Салвадор", заяви след срещата си със салвадорския лидер Рубио, цитиран от ДПА.

"Той предложи места в своите затвори и за опасни американски престъпници, които са задържани в нашата страна, както граждани на САЩ, така и законно пребиваващи", каза още държавният секретар на САЩ. "Никоя държава не е правила подобно предложение в знак на приятелство", посочи Рубио, цитиран от БТА.

Букеле на свой ред заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че е дал на САЩ шанса да "аутсорсва мрежата на своите затвори".

"Имаме желание да поемем срещу заплащане само осъдени престъпници (включително осъдени американски граждани) в нашия мегазатвор (CECOT/Контратерористичен център за задържане - бел. ред.)", каза Букеле. "Цената ще е относително ниска за САЩ, но съществена за нас, като по този начин затворническата ни система ще се стабилизира", изтъкна салвадорският държавен глава.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq