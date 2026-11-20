Прокуратурата иска не по-малко от 3 години затвор за Александър Шапич

1804 Снимка: БТА

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Трета основна прокуратура в Белград е внесла обвинителен акт срещу кмета на Белград Александър Шапич за побой над общинската съветничка Татяна Мичич на 28 септември, като й е причинил тежка телесна повреда, предава РТС, цитирана от БТА.

От сръбското обвинение са предложили съдът да признае обвиняемия за виновен и да му наложи наказание "лишаване от свобода" не по-малко от три години, а с цел защита на пострадалата Татяна Мичич, да му наложи и мярка за неотклонение, забраняваща му да се приближава и общува с нея.

Кметът на Белград е обвинен, че на 28 септември около 21:15 ч. местно време в кв. "Нови Белград" след кратък спор е хванал общинската съветничка за дясната ръка и я е ударил в лицето.

Пострадалата е получила фрактури на носната кост и част от горната челюст, както и наранявания на врата и дясната ръка, които заедно представляват тежка телесна повреда.

Движението "Крени-Промени", чийто член е Татяна Мичич, по-рано заяви, че съдебно вещо лице, наето от прокуратурата, е потвърдило, че Шапич е причинил тежки телесни повреди на общинската съветничка.

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Инцидентът стана по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори на 25 октомври и предизвика остри обществени и политически реакции.

Тогава бившият президент Александър Вучич отправи остри критики към Александър Шапич и нарече постъпката му "непростима", призовавайки членовете и симпатизантите на Сръбската прогресивна партия (СПП) да не влизат в пререкания с политическите си противници.

Шапич е и заместник-председател на СПП. 48-годишният кмет, който управлява Белград от 4 години, е бивш професионален състезател по водна топка. Преди това е бил кмет на Нови Белград - една от районните общини в рамките на столицата.

На 23 ноември е насрочено заседание на Общинския съвет на Белград, на което ще бъде разгледано искането за оставката му, след в началото на октомври заседанието не се състоя поради липса на кворум.

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