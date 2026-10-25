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В Сърбия се произвеждат едни от най-важните парламентарни избори в новата история на страната. Над 6 милиона и 450 хиляди избиратели имат право да участват в предсрочния вот, до който се стигна след продължителните протести, започнали след трагедията на железопътната гара в Нови Сад преди почти две години, предава БНР.

Балканите

На 1 ноември 2024 година бетонната козирка над входа на гарата се срути и уби 16 души.

Изборният ден започва в 7 часа сутринта и приключва в 20 часа местно време. Особеност този път е, че и в чужбина избирателните секции работят в същия часови интервал, определен по сръбско време. Това означава, че за част от сърбите зад граница гласуването се пада през нощта или в ранните часове на деня.

Управлението на Александър Вучич се изправя пред най-сериозното си предизвикателство от 14 години. Студентското движение, започнало с мирни възпоменания на жертвите на трагедията в Нови Сад, прерасна в политическа сила и издигна 250 кандидати за места в Народната скупщина.

Самият Вучич насрочи предсрочните избори в качеството си на президент, но впоследствие подаде оставка от поста, за да участва в политическата надпревара. Неговото име оглавява листата "Александър Вучич - Обединена Сърбия". Студентското движение участва с листата "Студентска листа - Студентите побеждават". В четвъртък то организира многохиляден заключителен митинг на площад "Славия" в Белград, с който завърши предизборната си кампания. Мнозина го определят като най-големия срещу режима на Вучич.

Общо 18 изборни листи се състезават за местата в парламента. До обявяването на края на изборния ден се забранява предизборната агитация, публичното представяне на кандидатите и програмите им, както и публикуването на прогнози за резултатите.

Сръбските власти призоваха гражданите към сдържаност.

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