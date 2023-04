21-годишният годишният гвардеец от американската Национална гвардия на военно-въздушните сили, заподозрян в разкриването на строго секретни военни документи за войната в Украйна и други важни въпроси на националната сигурност, се яви пред федерален съд в град Бостън, където му бяха повдигнати обвинения, че противозаконно се е сдобил и е притежавал класифицирани материали, предаде Ройтерс.

Джак Дъглас Тейшейра от Северен Дайтън, Масачузетс, който беше арестуван от ФБР вчера, се яви пред съда, облечен в кафяв затворнически гащеризон, допълва БТА.

Главният федерален прокурор в областта на националната сигурност в Бостън Надин Пелегрини поиска от съда на Тейшейра да бъде наложена мярка задържане под стража до започване на делото. Заседанието, на което това нейно искане ще бъде разгледано, беше насрочено за идната сряда.

Тейшейра проговори само два пъти по време на краткото съдебно заседание, когато отговори с "да" на въпрос дали разбира, че има право да запази мълчание и потвърди, че е попълнил финансова клетвена декларация, за която съдията му обясни, че ще покаже, че има право да бъде представляван от федерален обществен защитник.

