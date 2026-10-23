От 29 октомври трябва да започне доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни

5754 Снимка: БТА/АП

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Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е постигнала споразумение между Русия и Украйна за временно прекратяване на военните действия в окупирания от руските сили град Олешки в Южна Украйна. Целта е да се осигури доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни, блокирани близо до фронтовата линия, съобщи Белият дом.

Локалното примирие трябва да влезе в сила на 29 октомври. Според съобщението двете страни са се съгласили да преустановят бойните действия в града и да осигурят определен безопасен коридор за жителите, които желаят да го напуснат.

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър, окупиран от Русия, срещу контролирания от Украйна град Херсон. Преди пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. населението му е било около 24 000 души. По оценки на Белия дом в града са останали между 1700 и 2000 души, сред които около 50 деца.

Съобщението за договореното примирие идва на фона на задълбочаваща се хуманитарна криза. Жителите изпитват остър недостиг на храна, чиста вода и лекарства, а опитите за бягство излагат цивилните на опасност от мини и атаки с дронове.

В интервю за Euronews от 13 октомври ръководителят на градската военна администрация на Олешки Тетяна Хасаненко описа града като място, опустошено от повече от 4 години руска окупация. "Градът на практика е разрушен. Почти няма сграда, която да не е повредена", заяви тя. По думите ѝ в Олешки са останали около 2000 души, включително 35 деца, които не могат да напуснат. Някои жители се изхранват само с 1 оскъдно ядене на ден, понякога състоящо се от няколко лъжици зърнени храни, а други са принудени да ядат плевели.

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Според Белия дом Мелания Тръмп и неин представител са работили пряко с руското и украинското ръководство за договаряне на условията на хуманитарната пауза, включително времето за въвеждането ѝ, техническите процедури и изпълнението. Първата дама е инициирала разговорите с двете страни в ролята на "изключителен посредник", както я определя Белият дом. "Ситуацията в Олешки е тежка. Градът е на фронтовата линия и е на ръба на катастрофа", заяви Мелания Тръмп. Тя посочи, че сред останалите жители преобладават възрастни хора, които спешно се нуждаят от медицинска помощ и основни продукти. Ограниченото електроснабдяване, минираните пътища и продължаващите военни атаки затрудняват достъпа на хуманитарните организации.

Според предложените условия представители на гражданските власти от Украйна и Русия ще посещават жителите по домовете им, за да установят нуждите им и да координират помощта. Хората, които искат да напуснат, ще получат транспорт до избрана от тях дестинация. Мелания Тръмп заяви, че очаква някои да предпочетат Украйна, а други — Русия.

Първата дама съобщи също, че е осигурила участието на независима американска медийна организация, която да придружава екипите и да документира операцията. Белият дом обаче не посочи името ѝ. В съобщението не се уточнява колко дълго ще продължи примирието и какви конкретни гаранции за сигурност ще бъдат осигурени на участниците в хуманитарната операция.

Олешки е под руска окупация от първите дни на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Градът понесе допълнителни разрушения след наводненията през юни 2023 г., причинени от разрушаването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ. Водата заля големи части от района и повреди и без това крехката инфраструктура.

В интервюто си за Euronews Хасаненко разказа, че цивилните, които се опитват да избягат, са принудени да изминават пеша около 25 километра към село Радянске. По пътя преминават през силно минирани територии, изложени и на атаки с дронове. Много от хората вече са физически изтощени от глад. Някои, успели да се измъкнат, впоследствие се връщат с храна за деца и възрастни роднини, които не могат сами да извървят разстоянието. Хасаненко заяви, че хора са загинали от мини по маршрута, а телата на някои от тях не са били прибрани. "Този път наистина е път на смъртта", каза тя. Тя обвини също руските сили, че атакуват доставки на храна и наказват жители, заподозрени, че получават помощ от украинските военни.

По данни на Белия дом инициативата е започнала по време на частна дискусия на събитие на Мелания Тръмп под наслов "Заедно за бъдещето", проведено в Ню Йорк в рамките на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН. След това Русия и Украйна са определили екипи за координиране на договореностите, включително за разминирането, посочва Белият дом.

Ако бъде изпълнено, споразумението може да осигури рядка възможност за достъп до цивилни, които от години са до голяма степен откъснати от редовна хуманитарна помощ. Остават обаче въпроси за това как ще бъде гарантирана безопасността на хуманитарните екипи и евакуираните, как ще се наблюдава спазването на примирието и дали жителите ще могат свободно да изберат къде да се установят. Олешки продължава да е под руски военен контрол.

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