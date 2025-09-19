Британското правителство беше изправено пред сериозен проблем за провал на схемата, след като през първите дни на седмицата мигрантите успяваха да обжалват депортирането на базата на нарушения на човешките права

577 Снимка: БТА/АП/Kirsty Wiggleswort

В Париж кацна първият граждански полет от лондонското летище "Хийтроу" с мигрант на борда, прекосил Ламанша с малка лодка, съгласно споразумението между Великобритания и Франция за депортиране.

Британското правителство оповести в началото на седмицата, че всеки ден с граждански полети до Париж ще бъдат извеждани мигранти по схемата "един влиза, един излиза", но едва в четвъртък това се случи за първи път, след като в предишните дни депортирането беше отлагано, заради правно оспорване.

Депортираният вчера мигрант е индийски гражданин. Междувременно късно снощи Висшият съд отхвърли опита за временно спиране на депортирането на еритрейски гражданин, който във вторник не се качи на самолета, защото предишно съдебно решение постанови, че е нужно повече време, за да докаже, че е жертва на трафик на хора. Сега е планирано депортирането на еритрееца с ранен полет днес.

Британското правителство беше изправено пред сериозен проблем за провал на схемата, след като през първите дни на седмицата мигрантите успяваха да обжалват депортирането на базата на нарушения на човешките права. След като вчера успешно бе изведен първия мигрант, министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд коментира, че това е важна първа стъпка за осигуряване на сигурността на британските граници и послание към хората, преминаващи с малки лодки, че ако влязат незаконно в Обединеното кралство, рискуват да бъдат депортирани.

Междувременно Германия отчете, че общият брой на бежанците, живеещи в Германия, е намалял за първи път от 2011 г.

Бежанците в Германия са намалели с около 50 хиляди през първата половина на 2025 година. В края на миналата година те са били около 3 550 000, а сега са 3 500 000. Тези хора са с различен статут на пребиваване - някои са пристигнали наскоро, други са дългосрочно пребиваващи, има и бежанци от Украйна, сочат правителствени данни, на които се позовава ДПА.

Спадът отразява комбинация от фактори - депортации, доброволно заминаване и натурализации, заяви партията на "Левите", по чието парламентарно искане са оповестени правителствените данни.

Миналата година 83 150 сирийци са получили германско гражданство, информира германското вътрешно министерство. От всички бежанци, които са понастоящем в Германия, 492 хиляди нямат ясен статут, като сред тях са кандидати за убежище и хора, на които е временно разрешено да пребивават на германска територия. В края на юни в Германия са живеели 1 270 000 украински бежанци.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.