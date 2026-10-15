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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е обсъдил с украинския президент Володимир Зеленски важността на постигането на енергийно примирие с Русия, както и продължаването на доставките на американско оръжие за Киев, предаде Франс прес.

Русия - Украйна

"Обсъдихме важността на постигането на енергийно примирие, както и продължаващата подкрепа за Украйна от страна на съюзниците в НАТО", написа Рюте в онлайн публикация след срещата си със Зеленски в Брюксел.

Разговорът се проведе на фона на продължаващите руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и усилията за постигане на договореност за прекратяване на ударите по енергийни обекти.

Още преди срещата Зеленски беше обвинил Русия, че продължава атаките срещу украинската инфраструктура въпреки обявената от американския президент Доналд Тръмп инициатива за енергийно примирие. Киев изрази готовност да подкрепи подобна договореност, но настоя за яснота относно условията и гаранциите за нейното спазване.

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Сред обсъдените теми е било и продължаването на американските оръжейни доставки за Украйна. Част от тях се осигуряват чрез механизма PURL, по който европейски съюзници и Канада финансират закупуването на американско военно оборудване за Киев. НАТО координира доставките според приоритетните потребности на Киев. Съюзниците имат ангажименти за финансиране на американско военно оборудване на стойност над 6 милиарда долара чрез този механизъм, като доставките вече са в ход. Особено значение за Украйна имат системите за противовъздушна отбрана и боеприпасите за тях, които са необходими за защитата на населените места и критичната инфраструктура.

Рюте и преди е подчертавал, че продължаването на американските доставки, включително на ракети прехващачи за системите "Пейтриът", е от решаващо значение за украинската отбрана.

Срещата между Рюте и Зеленски се състоя в Брюксел, където на 15 октомври започна двудневното заседание на Европейския съвет. Подкрепата за Украйна, сигурността на критичната инфраструктура и укрепването на европейската отбрана са сред темите в дневния ред на европейските лидери.

В рамките на разговорите в Брюксел Рюте се срещна и с българския премиер Румен Радев и румънския президент Никушор Дан. Тримата обсъдиха сигурността в Черно море и нападенията срещу търговски кораби.

Генералният секретар на НАТО подчерта значението на засиленото присъствие на Алианса по източния фланг и мерките за противодействие на дронове.

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