Новите "убежища" на танкерите са в триъгълника между островите Хиос, Самотраки и Лимнос

544 Снимка: iStock by Getty Images

Руският "сенчест флот", който се използва за заобикаляне на западните санкции чрез претоварване на петрол между кораби в открито море, се е ориентирал към нови зони за дейността си в Егейско море, съобщава в репортаж гръцкото издание "Прото тема", цитирано от БТА.

Новите "убежища" за дейността на танкерите, превозващи руски петрол, се намират в североизточната част на Егейско море и по-конкретно в триъгълника между островите Хиос, Самотраки и Лимнос.

Практиката за претоварване на петрол от кораб на кораб (Ship-To-Ship - STS) се засили след първите санкции на ЕС срещу Русия през февруари 2023 г. Тогава търговците на горива започнаха да търсят алтернативни маршрути, за да продължат износа на руски петрол към Турция, Бразилия, Индия, Китай и Африка. Една от първите "горещи точки" беше Лаконският залив южно от гръцкия полуостров Пелопонес, където десетки танкери чакаха за претоварване, привлечени от стратегическата му близост до руските черноморски пристанища и Суецкия канал.

Ситуацията се промени обаче, когато гръцкият военноморски флот започна да ограничава достъпа до зоната с обявяването на последователни военни учения. В резултат претоварването на корабите от "сенчестия флот" се измести - първо южно от островите Хиос и Икария, а по-късно и към алтернативни райони на Средиземно море като Малта, Порт Саид, Сицилия и Мароко.

Въпреки това Егейско море остава предпочитан район за "сенчестия флот" и напоследък той се завръща активно, този път край Самотраки и Лимнос.

Правителствен представител е казал пред "Прото тема", че властите следят движенията на корабите от "сенчестия флот", но ако те се намират в международни води, не могат да се намесят.

Докато водите на Лаконския залив обаче обикновено са спокойни, в североизточната част на Егейско море често има ветрове със сила до осма степен по скалата на Бофорт, поради което има "много сериозна опасност да възникне инцидент с огромни екологични последствия", е казал източникът и е обобщил: "Егейско море ще се напълни с петрол".

