Темата за бъдещето на закупените от Русия противовъздушни системи е ключова в отношенията между Турция и САЩ

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Русия е готова да постигне споразумение с Турция и да предприеме съвместни стъпки за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море. Това заяви руският посланик в Анкара Сергей Вершинин в интервю, публикувано днес в турския вестник "Хюриет", цитиран от БТА.

В отговор на въпрос за предложенията на Турция, отправени към Москва и Киев за прекратяване на атаките срещу търговски плавателни съдове, Вершинин посочи, че руската страна оценява високо турските идеи. "Готови сме да се споразумеем с турската страна, защото в Черно море ние сме два големи фактора – Турция и Русия", подчерта дипломатът и добави, че Москва е готова да предприеме необходимите съвместни стъпки с Анкара за осигуряване на безопасно корабоплаване.

Руският посланик заяви, че Москва не атакува търговски и товарни кораби, но отбеляза, че Русия смята, че има правото да нанася удари по обекти и средства, използвани за превоз на оръжие и боеприпаси за Украйна за продължаване на конфликта.

В отговор на въпрос за възможността Турция да продаде или прехвърли на трета страна закупените от Русия противовъздушни системи С-400 – тема, която остава чувствителна в триъгълника Анкара – Вашингтон – Москва, Вершинин предпочете по-предпазлив отговор. "Много съм доволен, че по този въпрос водим изключително уважителен и тих диалог с нашите турски приятели. Това е моята политическа позиция", заяви руският посланик. Той нито потвърди съгласието на Москва за подобно прехвърляне, нито отхвърли категорично такъв сценарий.

Темата за бъдещето на С-400 е ключова в отношенията между Анкара и Вашингтон. Придобиването на руската система за ПВО през 2017 г. доведе до изключването на Турция от програмата за придобиване на американски изтребители от пето поколение F-35 и налагането на санкции по линия на Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA).

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Вершинин коментира и посредническата роля на Турция във войната в Украйна, като отбеляза, че разговорите за мир продължават с "някои нови елементи и подходи", но повтори позицията на Москва, че се търси трайно политическо решение, засягащо първопричините за конфликта, а не само временно примирие.

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