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Руски военен самолет Ан-12 се разби в Кемеровска област, в югозападната част на Сибир, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското издание "Известия". На борда, заедно с екипажа, са се намирали 19 души, всички те са загинали, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Авиокатастрофата е станала при изпълнение на планов полет. Военно-транспортният самолет е паднал в безлюден район, уточняват още от военното ведомство на РФ. Съобщава се, че по първоначални данни причина за катастрофата е техническа неизправност.

За установяване на всички обстоятелства около инцидента на място работи комисия на Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия, уточниха от Министерството на отбраната на РФ.

По неофициална информация на руски канали в Телеграм самолетът се е възпламенил във въздуха, като се предполага, че е станало заради отказ на двигателя.

Машината се е забила в полето на село Ягуново, недалеч от град Кемерово, а при сблъсъка със земята се е взривила, сочат любителски кадри и записи на камери в района, запечатали мига на падането и възпламеняването на самолета.

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По данни на руските медии самолетът е летял от Новосибирск за Канск и е поискал аварийно кацане след изминаването на около една четвърт от маршрута. Сред основните версии за катастрофата се разглеждат неизправност на горивната помпа, изтичане на гориво с последващ пожар в двигателя и отказ на хидравликата.

Няма щети на мястото на катастрофата, тъй като самолетът се е разбил в безлюдно поле. На мястото са представители на службата за извънредни ситуации, полиция, следователи, медици, гвардията и губернаторът на Кузбас Иля Середюк. Той съобщи, че районът е отцепен, но не предостави подробности за инцидента.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко изказа съболезнования на Владимир Путин за авиоинцидента с 19 жертви.

Това е поредният инцидент с руски самолет извън рамките на бойните действия в Украйна. В края на септември в Амурска област се разби руски военен самолет Ту-95, като шестима членове на екипажа загинаха, а един оцеля с травми.

През юни тази година бомбардировач със среден обсег на ВВС на Русия се разби по време на тренировъчен полет също в Сибир, а миналото лято пътнически самолет Ан-24 с 49 души на борда претърпя авиокатастрофа в руския Далечен изток, в Амурска област. Нямаше оцелели.

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