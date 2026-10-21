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Руски изтребител Су-30 се разби по време на учебен полет в Калининградска област, съобщиха от руското Министерството на отбраната.

Русия на Путин

"Екипажът на самолета е катапултирал и е бил евакуиран от наземен екип за търсене и спасяване. Животът на пилотите е извън опасност", пише още в съобщението.

Подчертава се, че изтребителят се е разбил в необитаем район. Според неофициална информация мястото е между селата Тимофеевка и Зелени Бор.

Не се посочва причината за катастрофата.

По-рано в интернет се появи видеоклип на експлозията при падането на изтребителя.