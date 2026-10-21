Руски изтребител Су-30 се разби край гробище по време на военно погребение (видео)
Инцидентът е станал между селата Тимофеевка и Зелени Бор в Калининградска област
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Руски изтребител Су-30 се разби по време на учебен полет в Калининградска област, съобщиха от руското Министерството на отбраната.
Русия на Путин
"Екипажът на самолета е катапултирал и е бил евакуиран от наземен екип за търсене и спасяване. Животът на пилотите е извън опасност", пише още в съобщението.
Подчертава се, че изтребителят се е разбил в необитаем район. Според неофициална информация мястото е между селата Тимофеевка и Зелени Бор.
Не се посочва причината за катастрофата.
По-рано в интернет се появи видеоклип на експлозията при падането на изтребителя.
У Калінінградській області розбився винищувач Су-30 — кадри падіння зафільмували прямо з кладовища, де, імовірно, відбувалося військове поховання Z-канали повідомляють, що обом пілотам літака вдалось катапультуватися та вижити, хоча вони й зазнали травм середньої важкості. https://t.co/LDZdVVblfz— 5 канал
По данни към видеото самолетът се е разбил на километър от жилищни сгради. На кадрите се вижда, че са снимани от гробище, пълно с нови паметници.
В края на клипа се виждат и военни, които изглежда са на погребение.ИЗБРАНО