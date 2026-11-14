Няма жертви при размяната на атаки по обекти за съхранение на гориво и от двете страни

5356 Колаж: Dir.bg/кадри "Нафтогаз"/"Телеграм"

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Русия и Украйна си размениха удари по енергийни обекти за съхранение на гориво.

Руски дронове поразиха съоръжение на "Нафтогаз" в Полтавска област, Централна Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинската държавна енергийна компания.

След атаката е избухнал пожар. Няма жертви при нападението, посочиха от "Нафтогаз" в приложението Телеграм.

Днес следобед Русия атакува с дронове един от обектите на Група "Нафтогаз" в Полтавска област. Вследствие на удара е възникнал мащабен пожар. В момента на атаката служителите са се намирали в укритието, съобщиха от компанията в канала си в "Телеграм".

На място работят всички необходими служби. Ще можем да оценим мащаба на разрушенията и нанесените щети веднага щом ситуацията със сигурността позволи това, добавиха от "Нафтогаз".

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"Тази седмица атаките срещу инфраструктурата на "Нафтогаз" се случват почти ежедневно. Благодаря на спасителите и служителите на Група "Нафтогаз" за издръжливостта и професионализма", отбеляза изпълняващият длъжността председател на управителния съвет на "Нафтогаз" Сергий Федоренко.

Същевременно дронове с голям обсег, управлявани от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), са поразили Самарската линейна производствено-диспечерска станция близо до селището Просвет в Самарска област, Русия, предаде Укринформ.

Има предварително потвърждение за щети по резервоарите за съхранение на петрол, пише БТА.

Станцията е един от най-важните центрове в системата за транспорт на петрол на Русия. В нея по магистрални петролопроводи се доставя петрол от Татарстан, Западен Сибир и други руски региони, познати с добива на нефт.

В станцията се смесва петрол с различно съдържание на сяра, за да се получи експортният клас "Урал". Той представлява до 50% от общия износ на петрол на Русия, отбелязва Укринформ.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, в съоръжението е избухнал пожар, а няколко резервоара са обхванати от пламъци.

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