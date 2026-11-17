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Президентът на Молдова Мая Санду съобщи, че няколко руски дрона са нарушили въздушното пространство на страната, като един от тях е прелетял над столицата Кишинев и е предизвикал тревога сред жителите. Тя обеща да продължи да настоява за допълнителни санкции срещу Москва, предаде Ройтерс.

"Тази вечер няколко руски дрона нарушиха въздушното ни пространство, като един от тях прелетя над Кишинев и предизвика тревога сред жителите", написа Санду в социалната мрежа "Екс".

"Войната на Русия заплашва цяла Европа. Молдова е на страната на мира. Ще продължим да настояваме за санкции срещу Москва, да подкрепяме Украйна и да укрепваме отбранителните си способности с помощта на партньорите си", добави молдовският президент.

Инцидентите са регистрирани следобед днес на фона на масирани руски въздушни атаки срещу Украйна.

Според информация на молдовската обществена телевизия Moldova 1, която се позовава на Министерството на отбраната, първият дрон, идентифициран като "Геран-2", е навлязъл във въздушното пространство на страната в 15:49 ч. откъм украинската Одеска област и се е насочил към Тираспол, в сепаратисткия Приднестровски регион.

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След като напуснал молдовското въздушно пространство, същият безпилотен апарат отново пресякъл границата в 16:02 ч. и се насочил към район Криулени.

По-късно властите съобщили и за друг дрон от типа "Шахед", забелязан да се движи от юг към столичния квартал Ботаника. Според молдовски медии жители на Кишинев са съобщили, че са видели безпилотния апарат над различни части на града.

Заради опасността молдовските власти временно са затворили въздушното пространство на страната за граждански полети. По данни на Moldova 1 ограниченията са въведени в 16:27 ч.

Молдовската информационна агенция MOLDPRES, позовавайки се на данни от платформата Flightradar24, съобщава, че два пътнически самолета, пристигащи от Шарм ел Шейх и Ереван, са променили маршрутите си и са кацнали в румънския град Яш.

В 17:03 ч. централният сектор на молдовското въздушно пространство е отново отворен за граждански полети.

Мая Санду обвини Москва, че не зачита неутралитета и суверенитета на Молдова, както и призна, че страната все още не разполага с достатъчно отбранителни способности, за да се противопоставя ефективно на подобни въздушни заплахи.

Това не е първият подобен инцидент. На 11 ноември молдовските системи за наблюдение регистрираха навлизането на две крилати ракети във въздушното пространство на страната, а на следващия ден останки от дрон бяха открити в лозов масив в район Щефан Вода.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Молдова неведнъж е съобщавала за нарушения на въздушното си пространство и за паднали отломки от безпилотни апарати.

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