Десет души, сред които руснаци и либийци, са получили леки наранявания вследствие на атаката

9214 Сателитно изображение: Vantor чрез AP/БТА

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Сателитни изображения потвърждават, че руската военноморска корвета "Меркурий" се е преобърнала и в голямата си част е потънала в пристанището на либийския град Бенгази след предполагаема атака с морски дронове, съобщава Ройтерс. На фона на ескалацията властите в източната част на страната съобщиха за нападение срещу втори плавателен съд в района, като официално поискаха международно разследване от Съвета за сигурност на ООН, предават Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Засега никой не е поел отговорност за нападението, а от страна на руските власти не последва незабавна реакция.

Откакто Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., украинските сили неведнъж са използвали морски дронове и ракети, за да нанесат удари по руски военни кораби и военноморски обекти, предимно в Черно море, отбелязва Ройтерс.

Медицински източници съобщиха, че десет души, сред които руснаци и либийци, са получили леки наранявания вследствие на атаката и са били настанени за лечение в Бенгази.

Американската компания за сателитни изображения "Вантор" (Vantor) заяви, че събрани от нея сателитни снимки показват, че поразеният кораб е "Меркурий" - корвета, част от руския военноморски флот.

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Кадрите, заснети вчера, показват, че плавателният съд се е преобърнал и по-голямата част от него е потънала, като над водата все още се вижда само носът му. На изображението се вижда и издигащ се над кораба пушек, а на близкия кей се забелязват разпръснати значителни количества отломки.

Сателитно изображение: Vantor чрез AP/БТА

По-късно снощи властите в Източна Либия обявиха, че втори кораб е бил нападнат с дронове близо до град Бенгази. Министерството на здравеопазването на базираното в Бенгази либийско правителство съобщи, че търговски кораб е бил "атакуван от морски дронове, натоварени с експлозиви, край бреговете" на града.

Според Ройтерс, позовавайки се на двама източници от либийските военни, става дума за търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, който е бил ударен от безекипажен дрон край бреговете на града. Либийските военноморски сили са спасили екипажа на кораба, добавиха те.

Министерството на здравеопазването на базираното в Бенгази либийско правителство съобщи, че състоянието на някои членове на екипажа е стабилно.

Източниците посочиха, че либийските военноморски и военновъздушни сили също така са унищожили над 20 морски дрона край бреговете на Бенгази.

Правителството, базирано в източната част на страната, е отправило официално искане към Общото събрание на ООН и Съвета за сигурност на ООН за провеждането на международно разследване на атаките, заяви министър-председателят на Източна Либия Осама Хамад. Той призова за разследване на "подозренията, че (безекипажните) лодки са били пуснати от западната част на Либия ... както и за проверка на присъствието на украински експерти в страната, а също и за официални обяснения от Киев относно техните дейности".

В официално изявление правителството, базирано в град Бенгази посочи, че руският военен кораб е спрял в пристанището в града за зареждане с гориво и снабдяване с провизии на път обратно за Русия в рамките на споразуменията за морско сътрудничество между двете страни.

Правителството в Източна Либия заяви, че пристанищните и военноморските съоръжения, включително складовите помещения, не са пострадали и че нормалната им работа ще бъде възстановена, след като пожарът бъде овладян, а районът - обезопасен.

То осъди предполагаемото нападение като посегателство върху суверенитета на Либия и заплаха за морската сигурност и предупреди, че ще предприеме правни и дипломатически действия срещу всеки, за когото бъде установено, че носи отговорност.

"Либийското правителство няма да допусне пристанищата, територията и териториалните води на страната да се превръщат в поле за разчистване на сметки или за пренасяне на международни конфликти", се казва в изявление на властите в Източна Либия.

Понастоящем страната се управлява от две съперничещи си правителства. Едното от тях, оглавявано от Абделхамид Дбейба и със седалище в Триполи, е признато от ООН, а другото се намира в Бенгази и е под контрола на клана Хафтар, припомня Франс прес.

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