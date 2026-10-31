Руската ФСС затвори музея "Царицино" в Москва след предупреждение от САЩ за атентат
Цялата територия на музея, който е и природен резерват, се претърсва със служебни кучета
Чуйте статията:
Руската Федерална служба за сигурност блокира музейния комплекс "Царицино" в Москва, след като потвърди, че е получила информация от САЩ чрез установени партньорски канали за подготовка на терористичен атентат и че е предприела съответните мерки, съобщиха ТАСС и РИА Новости.
Русия на Путин
"Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия. Музеят-резерват "Царицино" е затворен във връзка с провеждането на оперативни действия", добавиха от службата за сигурност.
По-рано посолството на Вашингтон в руската столица издаде извънредно предупреждение за сигурност заради достоверна заплаха от атака с голям брой жертви на територията на музея и природен резерват "Царицино". Американското правителство обяви официално, че координира действията си по реакция със съответните руски органи за сигурност. Информацията бе разпространена чрез официалния сайт на дипломатическата мисия с изричен призив към гражданите незабавно да избягват района на комплекса от имперската епоха, разположен в голям парк в южната част на Москва
Руският канал в Телеграм "База" съобщи, че "Царицино" е бил затворен тази вечер, като всички входове и изходи са блокирани от силите на реда и е разрешено "само излизане" на посетителите. Цялата територия на музея, който е и природен резерват, се претърсва със служебни кучета.
Русия е била обект на редица атентати през последните около тридесет години, но най-тежкият от тях за 20 години бе атаката срещу "Крокус Сити Хол" близо до Москва на 22 март 2024 г. При нея бяха убити около 150 души и повече от 600 бяха ранени. Отговорност пое джихадистката групировка "Ислямска държава".
Тогава Вашингтон също беше предупредил руските власти за предстояща терористична заплаха.