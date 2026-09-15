Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента

Снимка: Пресслужбата на руското министерство на отбраната чрез АП/БТА

5610 Снимка: Пресслужбата на руското министерство на отбраната чрез АП/БТА

Чуйте статията:

Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, предаде Ройтерс, като се позова на датските въоръжени сили.

Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат, добавя БТА.

Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО.

Оттам обърнаха внимание, че подобни пиротехнически сигнални средства обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение.

Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, заяви, от своя страна, министърът на отбраната Йепе Брус.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Руското посолство засега не е отговорило на отправеното от Ройтерс извън обичайното работно време запитване за коментар.

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен разкритикува "безотговорните действия на Русия", предаде Франс прес.

"Действията на Русия целят сплашване и всяване на раздор. Те няма да успеят. Няма да отстъпим", подчерта Фредериксен в изявление.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.