Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, предаде Ройтерс, като се позова на датските въоръжени сили.

Русия на Путин

Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат, добавя БТА.

Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО.

Оттам обърнаха внимание, че подобни пиротехнически сигнални средства обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение.

Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, заяви, от своя страна, министърът на отбраната Йепе Брус.

Руското посолство засега не е отговорило на отправеното от Ройтерс извън обичайното работно време запитване за коментар.

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен разкритикува "безотговорните действия на Русия", предаде Франс прес.

"Действията на Русия целят сплашване и всяване на раздор. Те няма да успеят. Няма да отстъпим", подчерта Фредериксен в изявление.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Блясъкът на "Еми" 2026: Нещо старо, нещо ново, нещо назаем и... нещо синьо (снимки) Лайф
Блясъкът на "Еми" 2026: Нещо старо, нещо ново, нещо назаем и... нещо синьо (снимки)
41316
България обърна Израел и си гарантира място в елиминациите на Европейското по волейбол Корнер
България обърна Израел и си гарантира място в елиминациите на Европейското по волейбол
10432
Американският петролен бранш: Голямата криза за горива е тук Бизнес
Американският петролен бранш: Голямата криза за горива е тук
11380
САЩ обявиха, че вече разполагат с оръжия в земната орбита за контрол на космоса IT
САЩ обявиха, че вече разполагат с оръжия в земната орбита за контрол на космоса
6305
"Обичам киното, но филмовият бизнес е ла*на" Impressio
"Обичам киното, но филмовият бизнес е ла*на"
3231
Пътуването с Родопската теснолинейка е сред най-вълнуващите есенни маршрути в Европа Trip
Пътуването с Родопската теснолинейка е сред най-вълнуващите есенни маршрути в Европа
3673
Лавашът стана лазаня: Най-лесната вечеря с кайма и разтопена моцарела Вкусотии
Лавашът стана лазаня: Най-лесната вечеря с кайма и разтопена моцарела
1185
Кои са най-опасните зодиакални знаци? Zodiac
Кои са най-опасните зодиакални знаци?
1512
Усилията на Тръмп да възроди въглищната промишленост в САЩ засега не успяват да обърнат тренда Времето
Усилията на Тръмп да възроди въглищната промишленост в САЩ засега не успяват да обърнат тренда
286