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Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба и танкер на североизток и изток от украинския пристанищен град на Черно море Одеса, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Русия - Украйна

Ведомството уточни, че двата товарни кораба и танкерът са пренасяли въоръжение и гориво-смазочни материали за украинската армия.

Министерството допълни, че руските сили са нанесли удари по обекти на украинската енергийна инфраструктура, които осигуряват работата на предприятията от военната промишленост на Украйна, както и по плавателни съдове с военни товари, съобщи БТА.

Новите удари идват часове преди началото на двудневните преговори с участието на руски и украински представители в Абу Даби с посредничеството на САЩ.

Те са първите от февруари насам, след като миналата седмица американският президент Доналд Тръмп предположи, че е възможно широко мирно споразумение за прекратяване на войната и което би могло да включва европейската сигурност, предаде Ройтерс.

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Европейски сили като Франция, Германия и ЕК ще изпратят представители на преговорите в ОАЕ, но Русия даде ясно да се разбере, че не желае европейците да вземат участие в преговорите.

Вместо това украинската делегация ще се срещне отделно с тях, за да информира европейските си съюзници за напредъка на разговорите, които е планирано да започнат в 10:30 ч. местно време (6:30 ч. по Гринуичq 8:30 ч. българско време), съобщиха представители на Киев.

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