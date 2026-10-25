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Руското министерство на отбраната съобщи, че при нощна атака с дронове е нанесло удар по товарен кораб, насочващ се към черноморското пристанище Черноморск (Чорноморск на украински), както и по друг товарен съд, пътуващ към пристанището в Одеса през деня, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Русия на Путин

Според министерството двата кораба са били използвани за снабдяване на украинската армия.

Руските сили са нанесли през нощта удари и по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков.

Министерството на отбраната твърди, че тези обекти са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение за нуждите на украинските военни.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да потвърди чрез независим източник информацията, предоставена от руското министерство на отбраната.

В края на миналата седмица Руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са поразили товарен кораб в Черно море. Според ведомството той е превозвал товари с военно предназначение към украинското пристанище Одеса, предаде тогава БТА, като се позова на ТАСС.

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През последните две седмици бяха съобщени поредица от удари по търговски кораби в Черно море. На 6 и 13 октомври общо четири плавателни съда бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона, като два от тях потънаха. Междувременно на 9 октомври руското министерство на отбраната обяви, че е поразило три товарни кораба в пристанищата Николаев и Черноморск и по пътя към Одеса. Според Москва те са обслужвали снабдяването на украинската армия. Ройтерс не е потвърдила независимо нито тези удари, нито твърденията за предназначението на корабите.

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