Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

В Киев е атакуван Северният мост над Днепър. Той е затворен и в двете посоки, съобщи кметът на украинската столица Витали Кличко. По думите му, мостът е бил ударен от няколко ракети. Повредени са пътната настилка, тролейбусната линия и електропроводът.

Русия - Украйна

Под ударите са попаднали и пет товарни автомобила на паркинга до моста. Кличко заяви, че "ситуацията с енергоснабдяването на столицата е изключително сложна".

Има прекъсвания в доставките на вода и топлоенергия. Причината са нощните удари по обекти в Киевска и Житомирска област. Кметът съобщи също така през нощта за удари с балистични ракети по инфраструктурни обекти. Отломки са попаднали в жилищна сграда в Соломенка, като пет души са пострадали.

Държавната служба за извънредни ситуации добавя, че на същото място е бил нанесен удар по нежилищна сграда.

Министерството на отбраната на Русия потвърди удара по Северния мост в Киев.

Също така бе съобщено, че в Киев е поразено предприятие на компанията "Меридиан", където се произвеждат ракети "Фламинго". В Киевска област - Трополската ТЕЦ, електроподстанция "Киевска" и предприятие за производство на компоненти за ракетно гориво. В Житомирска област е ударена електроподстанция.

Украинските власти потвърдиха удари по енергийния сектор в Киевска и Житомирска област.

В същото време в Русия през нощта бяха атакувани Орел и Саратов; съобщава се за удари по нефтопреработвателни заводи и предприятие за електроника.

Губернаторът на Орловска област Кличков съобщи, че "в резултат на отблъскването на масирана ракетна атака" производствените помещения на предприятие в Съветския район на Орл са частично повредени. Той не уточни името на предприятието.

Руски и украински групи в социалните мрежи пишат, че това е бил ракетен удар по завода "Протон-Електротекс".

Губернаторът на Саратовска област Бусаргин съобщи за нанесени щети на гражданската инфраструктура.

В социалните мрежи пишат за пожар в Саратовския нефтопреработвателен завод. В интернет има много кадри с дим над предприятието.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8820
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18355
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33486
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28329
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3073
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18268
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
926
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5104