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В Киев е атакуван Северният мост над Днепър. Той е затворен и в двете посоки, съобщи кметът на украинската столица Витали Кличко. По думите му, мостът е бил ударен от няколко ракети. Повредени са пътната настилка, тролейбусната линия и електропроводът.

Под ударите са попаднали и пет товарни автомобила на паркинга до моста. Кличко заяви, че "ситуацията с енергоснабдяването на столицата е изключително сложна".

Има прекъсвания в доставките на вода и топлоенергия. Причината са нощните удари по обекти в Киевска и Житомирска област. Кметът съобщи също така през нощта за удари с балистични ракети по инфраструктурни обекти. Отломки са попаднали в жилищна сграда в Соломенка, като пет души са пострадали.

Държавната служба за извънредни ситуации добавя, че на същото място е бил нанесен удар по нежилищна сграда.

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Министерството на отбраната на Русия потвърди удара по Северния мост в Киев.

Също така бе съобщено, че в Киев е поразено предприятие на компанията "Меридиан", където се произвеждат ракети "Фламинго". В Киевска област - Трополската ТЕЦ, електроподстанция "Киевска" и предприятие за производство на компоненти за ракетно гориво. В Житомирска област е ударена електроподстанция.

Украинските власти потвърдиха удари по енергийния сектор в Киевска и Житомирска област.

В същото време в Русия през нощта бяха атакувани Орел и Саратов; съобщава се за удари по нефтопреработвателни заводи и предприятие за електроника.

Губернаторът на Орловска област Кличков съобщи, че "в резултат на отблъскването на масирана ракетна атака" производствените помещения на предприятие в Съветския район на Орл са частично повредени. Той не уточни името на предприятието.

Руски и украински групи в социалните мрежи пишат, че това е бил ракетен удар по завода "Протон-Електротекс".

Губернаторът на Саратовска област Бусаргин съобщи за нанесени щети на гражданската инфраструктура.

В социалните мрежи пишат за пожар в Саратовския нефтопреработвателен завод. В интернет има много кадри с дим над предприятието.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.