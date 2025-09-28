Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ са поискали цялото количество обогатен уран да бъде предадено в замяна на замразяването на санкциите за 3 месеца

Иран и Русия подписаха изпълнително споразумение за построяването на четири нови ядрени енергоблока в провинция Хормозган, в южен Иран, на обща стойност 25 милиарда долара, съобщи иранската агенция ИРНА, цитирана от Анадолската агенция (Anadolu Ajansı).

Церемонията по подписването се проведе на павилиона на Иран по време на изложението Atom Expo 2025, част от събитията на Световната атомна седмица в Москва.

Според споразумението, всеки от четирите нови енергоблока ще е от трето усъвършенствано поколение. Всеки един от реакторите ще има капацитет от 1 255 мегавата, или общо 5 020 мегавата планирано електропроизводство.

Проектът ще бъде реализиран върху терен от 500 хектара в района на Кухестак, в югоизточен Иран.

Тази стъпка следва подписания по-рано тази седмица в Москва меморандум за разбирателство между иранския вицепрезидент Мохамад Еслами и генералния директор на "Росатом" Алексей Лихачов за разширяване на ядреното сътрудничество.

Официални лица заявиха, че споразумението отразява стремежа на двете държави да "развиват съвместно сътрудничество в мирното използване на ядрената енергия".

На фонът на ядреното споразумение между Техеран и Москва за изграждането на нов АЕЦ, ООН наложи отново санкциите срещу Иран след провал на преговорите за ядрената програма.

По данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е единствената държава без ядрено оръжие, която обогатява уран до 60% - ниво близко до техническия праг от 90%, необходим за производството на ядрена бомба. Според експерти Техеран разполага с около 440 килограма уран, обогатен до 60%, което би могло да позволи производството на 8-10 ядрени заряда при допълнително обогатяване. Иран обаче отрича да има военни амбиции и подчертава правото си да развива ядрена енергия за мирни цели.

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ са поискали цялото количество обогатен уран да бъде предадено в замяна на тримесечно удължаване на замразяването на санкциите - условие, което той определи като "неприемливо", предава БТА.

САЩ и Израел бомбардираха базите на Иран, в които се съхранява обогатения уран и са част от ядрената програма на страната. Няма яснота дали целите на военната кампания са били напълно постигнати. Наскоро Техеран обяви, че обогатеният му уран е затрупан под руините на съоръженията.

В края на август европейската тройка - Великобритания, Франция и Германия (E3) - задейства механизма "snapback", който позволи автоматично възстановяване на санкциите 30 дни по-късно. По време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналата седмица се проведоха серия от интензивни срещи, но според европейците Иран не е направил "конкретни отстъпки" по трите ключови условия: подновяване на преговорите със САЩ, пълен достъп на инспектори на МААЕ до обектите в Натанз, Фордо и Исфахан, както и гарантиране на сигурността на запасите от обогатен уран.

Русия и Китай се опитаха безуспешно да удължат с още шест месеца валидността на ядреното споразумение от 2015 г. (JCPOA), което изтича на 18 октомври. Руският външен министър Сергей Лавров обвини Запада в "саботаж на дипломацията" и заяви, че рестартирането на санкциите е "правно невалидно" и не може да бъде приложено.

Ядреното споразумение беше подписано през 2015 г. от Иран и шестте световни сили - Франция, Великобритания, Германия, САЩ, Русия и Китай - и поставяше ограничения върху ядрените дейности на Техеран в замяна на облекчаване на санкциите.

През 2018 г. администрацията на президента Доналд Тръмп изтегли САЩ от сделката и наложи отново едностранни санкции. В отговор Иран постепенно наруши част от поетите ангажименти.

"Иран никога не е търсил и никога няма да търси създаването на ядрена бомба", заяви тази седмица пред Общото събрание на ООН президентът Пезешкиан.

