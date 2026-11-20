Русия с най-мащабната атака по мостове в Киев от началото на войната (видео)
Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за три поразени съоръжения, трима убити и 15 ранени
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Руска балистична ракета порази три моста над река Днепър в Киев и уби трима души, съобщи днес кметът на украинската столица. Това е най-мащабната атака срещу транспортните връзки между левия и десния бряг на Киев от началото на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия - Украйна
Ракетите са поразили Подилско-Воскресенския мост, както и мостовете Дарницки и Пивденни, съобщи кметът Виталий Кличко в Телеграм. В резултат на ударите движението по съоръженията е било преустановено или ограничено. В Киев, град с население от около 3 милиона души, трафикът преминава по шест основни моста.
Трима души са загинали, а около 15 са ранени, добави Кличко.
Ударите са предизвикали пожари и са нанесли щети по критична инфраструктура и сгради.
Вчера руският президент Владимир Путин обеща да нанесе тежък ответен удар, след като Украйна атакува за трети път тази седмица моста, свързващ Русия с Кримския полуостров.
Кореспондент на Ройтерс в Киев е чул поредица от експлозии в ранните часове на деня.
Петима души са ранени и в Днепропетровска област, след като дронове са поразили жилищни сгради, а други четирима са пострадали в Харков - втория по големина град в Украйна, след като руски дронове са ударили болница. Един човек е ранен и при атака с дрон срещу трамвай в Запорожие, съобщиха местните власти в Телеграм.
Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди информацията по независим път. Както Русия, така и Украйна отричат да нанасят умишлено удари срещу цивилни.
Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са поразили предприятия от отбранителната промишленост, както и енергийна и транспортна инфраструктура в няколко региона, включително в украинската столица Киев.
Поразени са също пристанищни съоръжения в Одеска област и морски плавателни съдове, използвани за нуждите на украинската армия, добави министерството.
Трима души загинаха при украинска атака в контролирания от Русия град Луганск, съобщиха назначените от Москва власти в украинската област.
Украинска атака с дрон е нанесла щети на промишлен обект в Смоленска област в Западна Русия, съобщи губернаторът Василий Анохин в Телеграм, без да уточни за кой обект става дума.