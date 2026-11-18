В края на октомври Варшава разположи полицейски сили, граничари и военнослужещи по границата с Калининградска област в рамките на мащабна операция

13772 Снимка: БТА/АР

Чуйте статията:

Руските специални служби са планирали въоръжена провокация на границата между Полша и руския ексклав Калининград в края на октомври, съобщи полският всекидневник "Жечпосполита", цитиран от ДПА и БТА.

"Разполагахме с информация за конкретни цели, които трябваше да бъдат атакувани. Руснаците очакваха голям брой жертви", цитира изданието източник от полските служби за сигурност, пожелал анонимност.

Твърди се, че същевременно е било планирано и инсценирано нападение срещу обект на руска територия.

В края на октомври Полша разположи полицейски сили, граничари и военнослужещи по границата с Калининградска област в рамките на мащабна операция.

Тогава полският премиер Доналд Туск заяви, че разузнавателните служби са предоставили много точна информация за възможно проникване на въоръжени лица на територията на Полша.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Според в. "Жечпосполита" тази мащабна операция е предотвратила провокацията.

Вестникът посочва още, че Русия е възнамерявала да организира нападението по такъв начин, че вината за него да бъде хвърлена върху Украйна. Според информацията целта на операцията е била Полша да бъде принудена да прекрати помощта си за Украйна.

Правителството във Варшава първоначално не коментира предполагаемия руски план. Вестникът цитира единствено министъра, отговарящ за специалните служби - Томаш Шемоняк, който заяви, че е имало "реална заплаха".

Полша, която е член на ЕС и НАТО, има обща граница с руския ексклав Калининград с дължина 232 км. Силно милитаризираният регион граничи с две държави членки на НАТО - Полша и Литва.

По-рано тази година американски медии публикуваха информации, позовавайки се на нови разузнавателни данни, според които руският президент Владимир Путин може да се опита през следващите няколко години да подложи на изпитание решимостта на НАТО, като предприеме ограничено нападение срещу държава членка на алианса.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.