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Кремъл отрече Русия да е свързана с висшия американски военен, арестуван във Великобритания по подозрения в подпомагане на руското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 41-годишният военнослужещ, който е имал достъп до поверителна информация, беше задържан вчера.

Русия на Путин

Помолен за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес пред журналисти: "Нямаме абсолютно нищо общо с този случай и той няма абсолютно нищо общо с нас."

Щатският военен е бил задържан в района на град Глостър в Западна Англия и остава в ареста в полицейски участък в Лондон. 

Той е арестуван по подозрение за нарушаване на чл. 1 и чл. 3 от британския Закон за националната сигурност, които се отнасят до придобиване или разкриване на защитена информация и подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба.

"Този важен арест е свързан с обвинения в шпионаж, които предизвикват изключително сериозна загриженост от страна на САЩ и нашите съюзници", заяви снощи директорът на ФБР Каш Пател

Великобритания арестува висш американски военен по подозрение в шпионаж за Русия
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Бригаден генерал Шон Стинчън, който е начело на Командването за контраразузнаване на армията на САЩ, на свой ред каза: "Предполагаемото поведение на старши военнослужещ, на когото е била поверена чувствителна по естество информация, е отрезвяващо напомняне, че вътрешните заплахи са реални и постоянни".

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