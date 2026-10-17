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Руското министерство на отбраната обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната са поразили товарен кораб в Черно море. Според ведомството той е превозвал товари с военно предназначение към украинското пристанище Одеса, предаде БТА, като се позова на ТАСС.

Русия - Украйна

Твърдението не е проверено по независим път. В цитираното съобщение не се посочват името и флагът на кораба, точното място на удара или информация за състоянието на екипажа.

През последните две седмици бяха съобщени поредица от удари по търговски кораби в Черно море. На 6 и 13 октомври общо четири плавателни съда бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона, като два от тях потънаха. Междувременно на 9 октомври руското министерство на отбраната обяви, че е поразило три товарни кораба в пристанищата Николаев и Черноморск и по пътя към Одеса. Според Москва те са обслужвали снабдяването на украинската армия. Ройтерс не е потвърдила независимо нито тези удари, нито твърденията за предназначението на корабите.

В сутрешната си сводка руското военно ведомство съобщи и за удари през изминалата нощ по три обекта, според него обслужващи украинските въоръжени сили. Посочени са металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция в Житомир. Според министерството подстанцията осигурява електроенергия за военни заводи.

Тези твърдения също не са проверени по независим път.

По-рано тази сутрин украинските военновъздушни сили предупредиха за руски ракети, насочени към Запорожие и Кривой Рог

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