Русия обяви, че е ударила кораб с военен товар на път за Одеса
Москва не посочва името и флага на кораба и информация за състоянието на екипажа
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Руското министерство на отбраната обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната са поразили товарен кораб в Черно море. Според ведомството той е превозвал товари с военно предназначение към украинското пристанище Одеса, предаде БТА, като се позова на ТАСС.
Русия - Украйна
Твърдението не е проверено по независим път. В цитираното съобщение не се посочват името и флагът на кораба, точното място на удара или информация за състоянието на екипажа.
През последните две седмици бяха съобщени поредица от удари по търговски кораби в Черно море. На 6 и 13 октомври общо четири плавателни съда бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона, като два от тях потънаха. Междувременно на 9 октомври руското министерство на отбраната обяви, че е поразило три товарни кораба в пристанищата Николаев и Черноморск и по пътя към Одеса. Според Москва те са обслужвали снабдяването на украинската армия. Ройтерс не е потвърдила независимо нито тези удари, нито твърденията за предназначението на корабите.
В сутрешната си сводка руското военно ведомство съобщи и за удари през изминалата нощ по три обекта, според него обслужващи украинските въоръжени сили. Посочени са металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция в Житомир. Според министерството подстанцията осигурява електроенергия за военни заводи.
Тези твърдения също не са проверени по независим път.
По-рано тази сутрин украинските военновъздушни сили предупредиха за руски ракети, насочени към Запорожие и Кривой Рог